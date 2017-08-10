10 Ağustos 2017 Perşembe

Erhaç Havalimanı’nda 85 bin yolcuya hizmet verildi

DHMİ Genel Müdürlüğü tarafından açıklanan 2017 yılı Temmuz Ayı Havalimanı İstatistiklerine göre; Temmuz ayında Malatya Havalimanı’nda iç hat yolcu trafiği bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 134 artışla 83 bin 810; dış hat trafiği yüzde 134 artışla bin 271; toplamda ise yüzde 134 artışla 85 bin 81oldu.

10 Ağustos 2017 Perşembe 11:59
Erhaç Havalimanı’nda 85 bin yolcuya hizmet verildi

  2017 Yılı Temmuz ayında Malatya Havalimanı’na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği yüzde 122 artışla 629’a, dış hat yolcu trafiği ise yüzde 50 artışla 12 toplamda ise yüzde 120 artarak 641 oldu.

 2017 Yılı Temmuz ayında Malatya Havalimanı Yük (kargo+posta+bagaj) trafiği ise toplamda yüzde 120 artışla 822 ton olarak gerçekleşti.

 

7 AYLIK GERÇEKLEŞMELER
  2017 Yılı Temmuz Sonu gerçekleşmelerine göre; Malatya Havalimanı’ndan bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 497 bin 389 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 11 artışla 4 bin 190’a, yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafiği ise yüzde 9 artışla 3 bin 942 tona ulaştı.

HABER MERKEZİ
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