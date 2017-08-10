2017 Yılı Temmuz ayında Malatya Havalimanı’na iç hat iniş-kalkış yapan uçak trafiği yüzde 122 artışla 629’a, dış hat yolcu trafiği ise yüzde 50 artışla 12 toplamda ise yüzde 120 artarak 641 oldu.
7 AYLIK GERÇEKLEŞMELER
2017 Yılı Temmuz Sonu gerçekleşmelerine göre; Malatya Havalimanı’ndan bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12 artışla 497 bin 389 yolcu hizmet aldı, hizmet verilen toplam uçak trafiği yüzde 11 artışla 4 bin 190’a, yük (Kargo+Posta+Bagaj) trafiği ise yüzde 9 artışla 3 bin 942 tona ulaştı.
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