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ERDOĞAN: 'TTB’DEN ’TÜRK’ İFADESİNİN ÇIKARTILMASI LAZIM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'TTB’den ’Türk’ ifadesinin çıkartılması lazım'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Tabipleri Birliği ismindeki ’Türk’ ifadesinin süratle çıkartılması gerektiğini söyledi.

ERDOĞAN: 'TTB’DEN ’TÜRK’ İFADESİNİN ÇIKARTILMASI LAZIM'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'TTB’den ’Türk’ ifadesinin çıkartılması lazım'Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Tabipleri Birliği ismindeki ’Türk’ ifadesinin süratle çıkartılması gerektiğini söyledi.

busabahmalatya
busabahmalatya
06 Şubat 2018 Salı 14:19
ERDOĞAN: 'TTB’DEN ’TÜRK’ İFADESİNİN ÇIKARTILMASI LAZIM'

AK Parti Grup Toplantısı sonrasında gazetecilerin gündeme ilişkin sorularına cevap veren Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.

“BİZE DÜŞEN BU MÜRACAATIMIZI YAPMAK, HAK ARAMA MÜRACAATIMIZI YAPMAK”

Bir gazetecinin, “Amerika’nın terör örgütlerine yönelik desteğinin uluslararası hukukta ya da iç hukukta bir karşılığı var mı, Türkiye bu noktada bir adım atacak mı” sorusuna cevap veren Erdoğan, “Bunların her türlü çalışmasını yapıyoruz. Gerek ikili görüşmeler, gerek uluslararası mahkemeler noktası, bunların değerlendirmelerini yapıp atmamız gereken adımları atacağız” dedi. Mahkemeye taşıma durumu olup olmadığı sorusuna “Her şey” cevabını veren Erdoğan, “Uluslararası hukukta bir karşılığı var mı” diye sorulması üzerine “Olmaz olur mu? Böyle bir saçmalık olur mu? Buralarda hiçbir hak ve yetkin yok, üstelik NATO’da birlikte olduğun ülkeyi, terör örgütlerini beslemek suretiyle kendi ortağın olan ülkeye saldırtıyorsun. Bize düşen bu müracaatımızı yapmak, hak arama müracaatımızı yapmak. Bir diğeri de terör örgütüne böyle bir desteği vermek, yardım ve yataklık yapmak zaten ulusal ve uluslararası hukukta suç teşkil ediyor. Birileri farklı yaklaşabilir ama biz üzerimize düşen görevi yapalım, adımlarımızı atalım. Her iki alanda inceliyor arkadaşlarımız” dedi.

Türk tankına vuran silah ile ilgili incelemelerde bir sonuca varılıp varılmadığının sorulması üzerine Erdoğan, Başbakan Yıldırım’a sordu. Yıldırım’ın “Bazı tespitler var ama” diye konuşması sonrası Erdoğan, “Tespitler daha kesin değil” diye konuştu.

’TÜRK’ İFADESİNİN ÇIKARTILMASI LAZIM”

Devlet Bahçeli’nin Türk Tabipler Birliğinin kapısına kilit vurulması yönündeki sözlerinin hatırlatılması üzerine Erdoğan, “Ben onu açıkladım. Onun başındaki ‘Türk’ ifadesi zaten Bakanlar Kurulu kararı, onun oradan süratle çıkartılması lazım. Sadece Tabipler Birliği değil, Barolar Birliği ile ilgili de aynı şey. Bunların milli, yerli, bu ülkenin yaptığı vatanı koruma ile ilgili mücadelede yanımızda olma durumları yok, tam aksine karşımızda yer alma, teröristlere sahip çıkma, onlarla yandaş olma gibi bir durumları var. Bunları tamamen kaldırıp, sadece Türk Tabipler Birliği değil, tabipler her grup kendi oluşumunu yapar, faaliyetini gösterir. Aynı şekilde hukukçular. Ondan sonra oraya gelip çöreklenme diye bir şey olmaz. Bu konuda karar Bakanlar Kuruluna aittir, Bakanlar Kurulu da gereken adımı atar” şeklinde konuştu.

İHA

Anahtar Kelimeler:
TTBCumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanTürk Tabipleri Birliği’Türk’ Ifadesi
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