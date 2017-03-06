Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın taklidini yapan 37 yaşındaki İŞKUR işçisi Serkan Aybar, görenleri hayrete düşürüyor. Taklit yeteneğinin sırf Erdoğan’a duyduğu sevgi ve hayranlık dolayıyla olduğunu ifade eden Aybar, Tayyip Erdoğan’ın taklidini medyatik olmak için yapmadığını özellikle belirtti.

BU GÖNÜL İŞİ

2001 yılından bu yana Recep Tayyip Erdoğan’ın hayranı olduğunu ifade eden Aybar, “En büyük hayalim reisimize sesimi duyurabilmek. Bir dakika da olsa, onun yanında olmak ve konuşmak. Ben reisimizin hayatından ödün vererek yaptığı hizmetlerden dolayı, teşekkür etmek istiyorum. Ben hiçbir zaman medyatik olmak için bunu yapmadım. Bu ben de bir gönül işi” dedi.

ONA YAKLAŞMAK MÜMKÜN OLMADI

Tayyip Erdoğan’ın Malatya mitinginde kendisini Cumhurbaşkanı Erdoğan’la görüştüremediklerini söyleyen Aybar, “Televizyonlarda, reisimizi taklit edenler çıktı. Ve ben taklitlerini tuhaf karşılıyorum. Çünkü ben Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı taklit etmiyorum. Ben sevgimi gösteriyorum. Bunu yaparken de, Cumhurbaşkanımızı sevmekten başka hiçbir beklenti içerisinde olmadım. Tek isteğim, onunla görüşebilmek. Reisimiz Malatya’ya geldi ve büyük bir miting düzenledi. Çok istediğim halde görüşemedim. Cumhurbaşkanımız buraya geldiğinde, onun yanına yaklaşmak mümkün olmadı. Vatandaşlarına karşı böyle mesafeli değil Cumhurbaşkanımız ama yanındakiler ona ulaşılmaması için ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar” şeklinde konuştu.

ARTIK ONUN GİBİ KONUŞUYORUM

Artık kendi hayatıyla, Recep Tayyip Erdoğan’ın özdeşleştiğini kaydeden Aybar, “Tayyip Erdoğan sevgisi, bende büyük bir sevda. Tek isteğim bir gün Sayın Cumhurbaşkanımızla karşılaşmak. Ben bunu çok istiyorum. Ben, Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmalarını yapmadan duramıyorum. Günlük yaşantımda bile artık onun gibi konuşuyorum. Bazen eşime ve çocuklarıma, Cumhurbaşkanımız gibi sesleniyorum. Gerçek hayatımla, Recep Tayyip Erdoğan tamamen özleşti. Bazı zamanlar çocuklarım ‘Baba yine Tayyip Amca gibi konuşmaya başladın’ diyorlar. Artık ailem, akrabalarım, çevrem beni artık bu yeni kimliğimle tanıyorlar. Arkadaşlarım bazen beni ‘Reis veya başkan’ diye çağırıyorlar. ‘Başkanlığı kazanacak mısın?’ diye şaka yapıyorlar. Ben de ‘Allah’ın izniyle yüzde 70’le bu iş tamam’ diyorum” diye konuştu.

SEVGİSİ TARİFSİZ

“Recep Tayyip Erdoğan’ı rüyamda görmediğimin ertesi günü uyuyamıyorum. Çünkü o kadar çok seviyorum ki, bunu kelimelere dökmek imkansız. Recep Tayyip Erdoğan’ı seslendirmek bana adeta güç ve kuvvet veriyor” diyen Aybar, Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşmasıyla kısa bir taklit yaparak şunları kaydetti:

“Sayın Cumhur’umun Başkanı, Sayın tüm İslam aleminin umudu. Bizler senin emrindeyiz. Bizler senin adeta 15 Temmuz’da meydanlara, havaalanlarına, şehir meydanlarına çıkın diyeceğin kelime kadar sana yakınız, emrindeyiz. Rabbim seni esirgesin, başımızdan eksik etmesin.”

MUTLU SARIGÜL