Erdoğan onayladı, YÖK kararı Resmi Gazetede...

Pek çok öğrenci ve öğretim görevlisinin tepkisine neden olan, 7141 sayılı “Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 4’ü vakıf olmak üzere 20 yeni üniversite kuruluyor. Aralarında İstanbul, Gazi, Anadolu, Karadeniz Teknik, İnönü, Selçuk, Erciyes üniversitelerinin de bulunduğu bazı okulların fakülte, yüksekokul ve enstitüleri, Gaziantep Bilim ve Teknoloji, Konya Teknik, Kütahya Sağlık Bilimleri, Malatya Turgut Özal, İstanbul Üniversitesi (Cerrahpaşa), Ankara Hacı Bayram Veli, Sakarya Uygulamalı Bilimler, Samsun, Sivas Bilim ve Teknoloji, Tarsus, Trabzon, Kayseri, Kahramanmaraş İstiklal, Eskişehir Teknik, Isparta Uygulamalı Bilimler, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri adlarıyla kurulan 16 devlet üniversitesine bağlanıyor. Ayrıca, Ankara Medipol Üniversitesi, İstanbul Atlas Üniversitesi, Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesi ve İzmir Tınaztepe Üniversitesi adıyla dört yeni vakıf üniversitesi açılıyor.



Erzincan Üniversitesi’nin adı “Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi” oldu

Kanara göre, Uludağ Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Bülent Ecevit Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Okan Üniversitesi, Ahi Evran Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi ve Bozok Üniversitesi’nin isimlerinin başına bulundukları şehirlerin adları getirilirken, Erzincan Üniversitesi’nin adı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi olarak değiştirildi.



Köklü geçmişe sahip üniversiteler bölünüyor

Gazi Üniversitesi bünyesindeki Güzel Sanatlar, Edebiyat, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, İletişim, Polatlı Fen-Edebiyat, Polatlı İlahiyat, Sanat ve Tasarım, Turizm fakülteleri, Bankacılık ve Sigortacılık, Tapu Kadastro, Türk Müziği Devlet Konservatuvarı ile yeni kurulan Yabancı Diller, Adalet Meslek, Polatlı Sosyal Bilimler ve Polatlı Teknik Bilimler meslek yüksekokulları ile yeni kurulacak Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’ne bağlanacak.

İstanbul Üniversitesi (Cerrahpaşa), İstanbul Üniversitesine bağlıyken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Cerrahpaşa Tıp, Florence Nightingale Hemşirelik, Hasan Ali Yücel Eğitim, Orman, Sağlık Bilimleri, Spor Bilimleri, Veteriner, Mühendislik ile yeni kurulan Diş Hekimliği, İktisat, İşletme ile Eczacılık fakülteleri, Sağlık Hizmetleri, Sosyal Bilimler, Ormancılık, Veterinerlik, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile yeni kurulan Yabancı Diller Yüksekokulu, Adli Tıp, Kardiyoloji, Nörolojik Bilimler, Akciğer Hastalıkları ve Tüberküloz ve yeni kurulan Lisansüstü Eğitim Enstitüsünden oluşacak.

Konya Teknik Üniversitesi, Selçuk Üniversitesine bağlı Mühendislik, Mimarlık fakülteleriyle yeni kurulan İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi ile Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile yeni kurulan Lisansüstü Eğitim Enstitüsünden oluşacak.



Bakanlar Kurulu’na KHK yetkisi

Erdoğan’ın onayından geçen 7142 sayılı “6771 Sayılı Kanunla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Konusunda Yetki Kanunu”na göre, Bakanlar Kuruluna KHK çıkarma yetkisi veriliyor. Bakanlar Kurulu, bu yetkisini yemin eden cumhurbaşkanının göreve başlayacağı tarihe kadar kullanacak.



Vergi borçlarına yapılandırma

7143 sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”a göre, vatandaşın vergi ve vergi cezaları, idari para cezaları, ecrimisil ile öğrenim ve katkı kredisi borçları, gümrük vergileri, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bu borçlara ilişkin faiz, zam, gecikme zammı ve faizi gibi fer'i borçları yeniden yapılandırılacak.



İmara aykırı yapılara kayıt belgesi verilecek

Aynı kanunla ruhsatsız, ruhsata, eklerine, imar mevzuatına aykırı yapıların kayıt altına alınması amacıyla 31 Aralık 2017'den önce inşa edilen yapılar için Yapı Kayıt Belgesi verilmesi kararlaştırıldı.



Emekliye bayramlarda ikramiye torba yasada

Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiye verilmesini içeren düzenleme de torba yasada yar aldı.

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