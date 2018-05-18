Galeriler Videolar YORUM VE GÖRÜŞLER
Malatya 29°
parçalı bulutlu
GÜNDEM DÜNYA EKONOMİ TEKNOLOJİ SPOR KÜLTÜR YAŞAM SAĞLIK ÖZEL HABER EĞİTİM RÖPORTAJ
BİST
102278
ALTIN
185.538
DOLAR
4.4822
STERLİN
6.0506
EURO
5.2811

Erdoğan onayladı, YÖK kararı Resmi Gazetede...

Köklü üniversitelerin bölünerek yeni üniversitelerin kurulmasını içeren, 7141 sayılı “Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Aralarında Malatya Turgut Özal Üniversitesi de yer alıyor.

Erdoğan onayladı, YÖK kararı Resmi Gazetede...

Köklü üniversitelerin bölünerek yeni üniversitelerin kurulmasını içeren, 7141 sayılı “Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Aralarında Malatya Turgut Özal Üniversitesi de yer alıyor.

18 Mayıs 2018 Cuma 12:42
Erdoğan onayladı, YÖK kararı Resmi Gazetede...

Pek çok öğrenci ve öğretim görevlisinin tepkisine neden olan, 7141 sayılı “Yükseköğretim Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” ile 4’ü vakıf olmak üzere 20 yeni üniversite kuruluyor. Aralarında İstanbul, Gazi, Anadolu, Karadeniz Teknik, İnönü, Selçuk, Erciyes üniversitelerinin de bulunduğu bazı okulların fakülte, yüksekokul ve enstitüleri, Gaziantep Bilim ve Teknoloji, Konya Teknik, Kütahya Sağlık Bilimleri, Malatya Turgut Özal, İstanbul Üniversitesi (Cerrahpaşa), Ankara Hacı Bayram Veli, Sakarya Uygulamalı Bilimler, Samsun, Sivas Bilim ve Teknoloji, Tarsus, Trabzon, Kayseri, Kahramanmaraş İstiklal, Eskişehir Teknik, Isparta Uygulamalı Bilimler, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri adlarıyla kurulan 16 devlet üniversitesine bağlanıyor. Ayrıca, Ankara Medipol Üniversitesi, İstanbul Atlas Üniversitesi, Semerkand Bilim ve Medeniyet Üniversitesi ve İzmir Tınaztepe Üniversitesi adıyla dört yeni vakıf üniversitesi açılıyor. 

Erzincan Üniversitesi’nin adı “Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi” oldu 
Kanara göre, Uludağ Üniversitesi, Cumhuriyet Üniversitesi, Adnan Menderes Üniversitesi, Bülent Ecevit Üniversitesi, Abant İzzet Baysal Üniversitesi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Dumlupınar Üniversitesi, Gaziosmanpaşa Üniversitesi, Okan Üniversitesi, Ahi Evran Üniversitesi, Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi, Namık Kemal Üniversitesi ve Bozok Üniversitesi’nin isimlerinin başına bulundukları şehirlerin adları getirilirken, Erzincan Üniversitesi’nin adı Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi olarak değiştirildi. 

Köklü geçmişe sahip üniversiteler bölünüyor 
Gazi Üniversitesi bünyesindeki Güzel Sanatlar, Edebiyat, Hukuk, İktisadi ve İdari Bilimler, İletişim, Polatlı Fen-Edebiyat, Polatlı İlahiyat, Sanat ve Tasarım, Turizm fakülteleri, Bankacılık ve Sigortacılık, Tapu Kadastro, Türk Müziği Devlet Konservatuvarı ile yeni kurulan Yabancı Diller, Adalet Meslek, Polatlı Sosyal Bilimler ve Polatlı Teknik Bilimler meslek yüksekokulları ile yeni kurulacak Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi’ne bağlanacak. 
İstanbul Üniversitesi (Cerrahpaşa), İstanbul Üniversitesine bağlıyken bağlantısı değiştirilerek Rektörlüğe bağlanan Cerrahpaşa Tıp, Florence Nightingale Hemşirelik, Hasan Ali Yücel Eğitim, Orman, Sağlık Bilimleri, Spor Bilimleri, Veteriner, Mühendislik ile yeni kurulan Diş Hekimliği, İktisat, İşletme ile Eczacılık fakülteleri, Sağlık Hizmetleri, Sosyal Bilimler, Ormancılık, Veterinerlik, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile yeni kurulan Yabancı Diller Yüksekokulu, Adli Tıp, Kardiyoloji, Nörolojik Bilimler, Akciğer Hastalıkları ve Tüberküloz ve yeni kurulan Lisansüstü Eğitim Enstitüsünden oluşacak. 
Konya Teknik Üniversitesi, Selçuk Üniversitesine bağlı Mühendislik, Mimarlık fakülteleriyle yeni kurulan İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi ile Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu ile yeni kurulan Lisansüstü Eğitim Enstitüsünden oluşacak. 

Bakanlar Kurulu’na KHK yetkisi 
Erdoğan’ın onayından geçen 7142 sayılı “6771 Sayılı Kanunla Türkiye Cumhuriyeti Anayasasında Yapılan Değişikliklere Uyum Sağlanması Amacıyla Çeşitli Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Konusunda Yetki Kanunu”na göre, Bakanlar Kuruluna KHK çıkarma yetkisi veriliyor. Bakanlar Kurulu, bu yetkisini yemin eden cumhurbaşkanının göreve başlayacağı tarihe kadar kullanacak. 

Vergi borçlarına yapılandırma 
7143 sayılı “Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun”a göre, vatandaşın vergi ve vergi cezaları, idari para cezaları, ecrimisil ile öğrenim ve katkı kredisi borçları, gümrük vergileri, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bu borçlara ilişkin faiz, zam, gecikme zammı ve faizi gibi fer'i borçları yeniden yapılandırılacak. 

İmara aykırı yapılara kayıt belgesi verilecek 
Aynı kanunla ruhsatsız, ruhsata, eklerine, imar mevzuatına aykırı yapıların kayıt altına alınması amacıyla 31 Aralık 2017'den önce inşa edilen yapılar için Yapı Kayıt Belgesi verilmesi kararlaştırıldı. 

Emekliye bayramlarda ikramiye torba yasada 
Emeklilere Ramazan ve Kurban bayramlarında ikramiye verilmesini içeren düzenleme de torba yasada yar aldı. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaTurgut Özal ÜniversitesiYökResmi Gazete
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar
Şehit aileleri ve gaziler onuruna iftar
Polat: "19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın coşkusunu yaşıyoruz"
Polat: "19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın coşkusunu yaşıyoruz"
Vali Kaban’dan 19 Mayıs kutlama mesajı
Vali Kaban’dan 19 Mayıs kutlama mesajı

banner29

banner52

Galeriler Videolar Röportajlar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    BusabahMalatya.com

    İnönü Caddesi Kavaklıbağ Mahallesi Güven Apt. No:59/3 Battalgazi/Malatya

    0422 - 325 11 99- whatsapp Hattı 0535 625 30 30

    Copyright © by Busabah Malatya 2015

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim