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Erdoğan müjdeyi verdi

Erdoğan mitingde sözlerini sürdürüyor. Erdoğan, Malatya'ya yeni havalimanı kazandırılacağı müjdesini verdi.

Erdoğan müjdeyi verdi

Erdoğan mitingde sözlerini sürdürüyor. Erdoğan, Malatya'ya yeni havalimanı kazandırılacağı müjdesini verdi.

31 Mayıs 2018 Perşembe 18:27
Erdoğan müjdeyi verdi

Erdoğan sözlerine şu şekilde devam etti:

Malatya Darende yolu, Hekimhan yolu, Kömürhan köprüsü yollarını 7 yıl içinde tamamlıyoruz. Bundan sonra Fırat ocaklar yakarak değil sevenleri buluşturarak konu olacak.

Hızlı tren Sivas-Malatya, Malatya-Elazığ projeleri sürüyor inşallah inşasına da başlanacak.

Havalimanı yolcun sayısı ilk geldiğimizde 89 bindi. Şimdi ise, 886 bin oldu bu sayı. Her yıl artıyor.

Malatya’ya yeni havalimanı terminal binası kazandırıyoruz. 2020’de hizmete alıyoruz.

Yine Malatya’ya 8 baraj 1 gölet inşa ettik. Sulamada iyileştirmeler yaptık.  Hayvancılığa yüzde 50 arıcılığa yüzde 20 destek veriyoruz.

Kayısı başta olmak üzere meyve sebze ticareti babadan kalma yapılmıyor. Lİsanslı depoculuğu geliştiriyoruz. Depo yatırımları teşvikine kadar pek çok desteği hayata geçirdik."

busabahmalatya.com

Hilal Demirtaş

Anahtar Kelimeler:
MalatyaRECEP TAYYİP ERDOĞAN
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