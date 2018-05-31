Erdoğan Malatyalılara hitap ediyor

Erdoğan'ın mitingde yaptığı açıklamaların satır başları şu şekilde:



KAYISININ BAŞKENTİ...

“Battalgazi’nin şehri Malatya, kayısının başkenti Malatya, merhum Özal’ın yadigarı Malatya eşin bulunmaz Malatya Allah’ına kurban Malatya seni gönülden selamlıyorum Malatya.

Vakit birlik vakti, vakit Malatya vakti, vakit Türkiye vakti diyor muyuz?

Yine yaparsa AK Parti yapar. Malatyaspor’a ne yaparsa AK Parti yaptı. Ülkemizi 3 buçuk kat büyüttük.

20 yıl öncenin Malatya’yı düşünüyorum. Bugün alt yapı üst yapı ile bambaşka Malatya var. Ülkemizi 2 kat daha büyütmeye talibiz. Millete efendi değil hizmetkar olmaya geliyoruz. 24 Haziran’da milletimizden yeniden mecliste AK Parti’yi desteklemeye hazır mıyız?

İzlerin desteği ile irade erdem ve cesaretle Türkiye’yi şahlandırıyor muyuz. Malatya bu desteği ile yanımızdaysa sandıkta altıda altı diyebilecek mi?

Bütün Malatya’yı ilçeleri ile dolaşıyor muyuz? Kapı kapı dolaşıyor muyuz?

2. ÜNİVERSİTE...

16 yılda 16 kat trilyon, yeni derslik yaptık. Şehrimize 2. Devlet Üniversitesini yaptık mı? Onlar laf üretir biz icraat üretiriz. Yaklaşık 1 buçuk ay önce milletimizle paylaştık, hayırlı olsun bir kez daha…

8 bin 225 kişilik yurtlar yaptık.

MALATYASPOR STADIN HAKKINI VERİYOR...

Stadyum 27 bin kişilik şehre ve takıma yakışır. Malatyaspor da stadın hakkını veriyor. Eski stadın yerini de millet bahçesi yapıyoruz."