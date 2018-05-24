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Erdoğan'ın Açıklaması Umut Oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı bir televizyon programında ‘Eski statların yerine millet bahçeleri yapacağız’ yönündeki açıklamaları, Malatya’da akıbeti belirsizliğini koruyan İnönü Stadı için de umut ışığı oldu. 

Erdoğan'ın Açıklaması Umut Oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı bir televizyon programında ‘Eski statların yerine millet bahçeleri yapacağız’ yönündeki açıklamaları, Malatya’da akıbeti belirsizliğini koruyan İnönü Stadı için de umut ışığı oldu. 

24 Mayıs 2018 Perşembe 16:48
Erdoğan'ın Açıklaması Umut Oldu

Battalgazi Belediye Başkanlığı görevine geldikten sonra eski DSİ alanından başlayıp, Hürriyet Parkı’nı da içerisinde alacak şekilde 200 dönümlük alana 'Yeşil Kuşak' projesiyle dev bir şehir parkı yapılması için çalışacaklarını söyleyen Selahattin Gürkan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamasının mutluluk verici olduğunu söyledi. Gürkan, Yeşil Kuşak Projesi için yıllardır yoğun bir uğraş içerisinde olduklarını ifade ederek, "Biz ilk göreve geldiğimizde Yeşil Kuşak Projesi kapsamında dev bir şehir parkı yapılması için çalışacağımızı söylemiştik. Hatta bu konudaki düşüncelerimizi sayın cumhurbaşkanımızın Malatya ziyaretlerinde kendisiyle de paylaşmış, o da yanında bulunan TOKİ başkanına gerekli talimatları vermişti. Gelinen süreçte sayın cumhurbaşkanımızın bu konuya gösterdiği hassasiyete müteşekkiriz gerçekten. Ak Parti hükümetleri döneminde yeşile ve yeşil dokuya verilen önemin bir tezahürü olarak biz de Battalgazi Belediyesi olarak bu projeye çok büyük değer verdik. Cumhurbaşkanımızın açıklaması bizi fazlasıyla mutlu etmiştir” dedi. 

"Sürecin daha hızlı işleyeceğini düşünüyorum” 
Gürkan, Malatya İnönü Stadyumu’nun yerinin yeşil alan olarak milletin hizmetine sunulması düşüncesini kamuoyu ile paylaştıktan sonra 13 ilde daha destek gördüğünü kaydederek, sözlerine şöyle devam etti: 
"Biz bu projemizi dile getirdikten sonra Türkiye’de 13 ilde daha eski stadı yıkılma aşamasında bulunan şehir, yeşil alan yapılması noktasında karar kıldı. Tabi bu projenin başlangıç noktası itibariyle yeni Battalgazi Belediyesi binamızı ve devamında da çevre düzenlemesi işini gerçekleştirdik. Hatta Atatürk Kız Lisesi’ni yenisini yapmak suretiyle yıkıp taşıdık. Sanat Okulu’nun yerinin yıkılıp taşınması işini de Büyükşehir Belediyemiz yapacaktı ancak orada henüz bir gelişme yok. Eğer mümkün olursa biz burayı tekrar alıp, yeşil alana kazandırabileceğimizi paylaşacağız. Ben Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra sürecin daha hızlı işleyeceğini düşünüyorum." 

busabahmalatya.com

İHA

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MalatyaRECEP TAYYİP ERDOĞANİNÖNÜ STADI
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