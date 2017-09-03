Malatya’daki çekimleri Battalgazi ilçesinde yapılan klibin 16 ülkede daha çekilmesi planlanıyor. Avrupa ülkelerinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik hakarete varan tavrını eleştirmek için klip çekmeye karar verdiğini söyleyen Bozkurt, “Cumhurbaşkanımıza Avrupa ülkelerinden gelen hakaretlere karşı klip çekmeye karar verdim. Çekimleri 16 ülkede daha yapacağız” dedi. Klip çekiminin Malatya bölümünün tamamlandığını kaydeden Bozkurt, “Malatya Battalgazi ilçesinde gerçekleştirdiğimiz klip çekimleri tamamlandı. Burada uzunca bir süre ekibimizle emek vererek güzel bir klip çektik. Tabi bu sadece Malatya ile ilgili olan bölümdü. Henüz çekimler tamamlanmadı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a Avrupa ülkelerinin hakaret etmesinden sonra ben de klip çekmeye karar verdim. 16 ülkede daha klip çekimlerimizi yapacağız. Türk milleti ve İslam alemi Erdoğan’ın yanında olması gerekiyor. Dünyaya örnek olan bir liderden bahsediyoruz. Kolay kolay dünyaya gelmeyen bu lider Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dır. Bu klip ulusal kanallarda da yayınlanacaktır” diye konuştu.

İHA