Heyecanla beklenen AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi dün Ankara’da gerçekleştirildi. Geniş güvenlik önlemlerinin alındığı kongreye Malatya’dan da siyasiler katıldı. AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi için Ankara Arena’ya gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, saat 12.00 sıralarında salon dışında bekleyen partililere hitap etti.

Erdoğan, “Yol arkadaşım Genel Başkanımız Binali Yıldırım Bey, sevgili yol arkadaşlarım, sizleri 998 gün sonra en kalbi duygularla selamlıyorum. Fiili bir ayrılığımız vardı. Bugün yine sizlerle beraberiz. Sizlerin heyecanı heyecanımız, coşkusu coşkumuzdur. Sabah 4’ten itibaren sizler buradasınız. Bu 3. Olağanüstü Büyük Kongre’deki heyecanı paylaşmak üzere buradasınız” ifadelerini kullandı.

GECE GÜNDÜZ YÜRÜMEYE DEVAM EDECEĞİZ

2019’da yapılacak olan seçimleri hatırlatarak, “Siz kardeşlerimle bu uzun yolculukta 'uzun ince bir yoldayız gidiyoruz gündüz gece' dedik ya inşallah gece gündüz yürümeye devam edeceğiz. Emaneti bugünlere kadar taşıyan değerli yol arkadaşım Binali Bey tekrar huzurlarınızda teşekkür ediyorum. Önümüzde 2019 var. 2019’un Mart'ında seçimler var, Kasım'ında parlamento seçimi var. Onun için durmak yok, çok çalışacağız. Tevazuyu elden bırakmayacağız. Unutmayın bizim kapı kapı dolaşma geleneğimiz var. Kapı kapı dolaşmaya devam edeceğiz. Gerek hanım kardeşlerim, gerek gençler, gerek ana kademe çok çalışacağız. Üzerimizdeki spekülasyonlara sandıkta cevabını vererek yine yok edeceğiz” diye konuştu.

SON KONUŞMASINI YAPTI

Öte yandan saat 14.00 sıralarında Başbakan Binali Yıldırım, AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi’nde AK Parti’nin Genel Başkanı olarak son konuşmasını yaptı. Partililere teşekkürlerini ileten Yıldırım, “Bugün günlerden vuslat, Rabbime hamdolsun, işte özlenen, beklenen an geldi. Liderimiz Recep Tayyip Erdoğan bugün yeniden aramızda, hoş geldin Sayın Cumhurbaşkanım, saygı değer hanımefendi. Sayın Cumhurbaşkanım aradan geçen 998 gün boyunca bizi manevi olarak asla yalnız bırakmadınız. Bize verdiğiniz güç ve destek için şükranlarımızı sunuyoruz. Ne mutlu bize ki hep yanı başımızda olan bir liderle yol arkadaşlığı yaptık. Aydınlık Türkiye’nin mimarı kutlu yürüyüşün lideri Recep Tayyip Erdoğan’ın yol arkadaşlarıyız. AK Parti meşalesini ateşleyen değerli kurucular kurulu üyelerimiz, partimizin lokomotifi bu kutlu davanın yükünü omuzlarında taşıyan MKYK üyelerimiz, ülkemizin kalkınması ve büyümesi için bütün Meclis başkanlarım, bakan arkadaşlarım. Siyasi partilerin değerli temsilcileri, kongremize gösterilen çok yoğun ilgi nedeniyle bizleri bu salon dışında izlemek zorunda kalan gönüldaşlarımız hoş geldiniz” ifadelerini kullandı.

“AK Parti’de kongre demek daha da güçlenmek demektir” diyen Yıldırım, “Bu millete hizmet demektir, birlik ve beraberliğimiz artarak devam etmesi demektir. Sizler, bu birliğin birer halkasısınız. Dava arkadaşlarım sağ olun, var olun. AK Parti’nin 2001 yılında başlayan kutlu yürüyüşü meşakkatli zorluklarla dolu oldu. Dünya emsali görülmemiş bir azim, kararlılık, dirayet hikayesini AK Parti’de gördü. Aramıza nifak sokmak isteyenler olmadı mı? Oldu, ama sonuçta ne oldu dönüp dolaşıp o nifak tohumlarını kendi tarlalarına ektiler. Kaderin üstünde bir kader vardır, işte onlar bunu unuttular” şeklinde konuştu.

3. OLAĞANÜSTÜ KONGREMİZ BİR BESMELEDİR

AK Parti’nin ilk günden beri ilkeleriyle var olduğuna dikkati çeken Yıldırım, “Var olmaya da devam edecek. Kuruluş ilkelerimiz çok açık, milli irade tek belirleyici güçtür, bu gücün üstünde güç tanımayız. İçeride ve dışarıda güçlü olmanın, adalet ve kalkınma ile mümkün olacağına inanınız. Biz memleket sevdasıyla yola çıktık, bu sevdayla yola devam ediyoruz. Partimizle, milletimiz arasındaki gönül bağı her geçen gün daha güçlenmiş her geçen gün güven tazelemiştir. Bizim partimizde makam mevki derdi olmaz, partimiz milletin derdiyle dertlenir, milletin derdine derman olur” açıklamasında bulundu. Yıldırım, konuşmasını “3. Olağanüstü Kongremiz bir besmeledir” diyerek noktaladı.

Başbakan Yıldırım’ın siyasi hayatını anlatan belgesel de kongrede izletildi.

ÖZNUR ÇALIK MKYK ASİL ÜYE

Diğer taraftan öğleden sonraki saatlerde AK Parti 3. Olağanüstü Büyük Kongresi’nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın A takımı belli oldu. 50 kişiden oluşan Merkez Karar Yönetim Kurulu’na 19 yeni isim girerken, 19 isim de liste dışı kaldı. Listede 31 isim de yerini korudu. Merkez Karar Yönetim Kurulu, Merkez Disiplin Kurulu, Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu, Siyasi Erdem ve Etik Kurulu üyeleri de belli oldu. Üyeler şu şekilde:

MKYK ASİL ÜYELER

Binali Yıldırım, Abdülhamit Gül, Ahmet Sorgun, Ali Aydınlıoğlu, Asuman Erdoğan, Bekir Bozdağ, Berat Albayrak, Burhan Kuzu, Bülent Karakuş, Cahit Özkan, Cevdet Yılmaz, Çiğdem Karaaslan, Efkan Ala, Erol Kaya, Ethem Sancak, Fatih Şahin, Fevzi Şanverdi, Hacı Ahmet Özdemir, Hamza Dağ, Harun Karacan, Hatice Kübra Öztürk, Hayati Yazıcı, İbrahim Halil Yıldız, İsa Sinan Göktaş, E. Emrah Karayel, Jülide Sarıeroğlu, Mahir Ünal, Markar Esayan, Mehmet Emin Yılmaz, Mehmet Mehdi Eker, Mehmet Muş, Murat Baybatur, Mustafa Ataş, Mustafa Köse, Mustafa Savaş, Mustafa Şentop, Mustafa Yel, Nurettin Canikli, Öznur Çalık, Ravza Kavakçı Kan, Recep Uncuoğlu, Rumeysa Kadak, Süleyman Soylu, Tamer Dağlı, Vedat Demiröz, Yasemin Atasever, Zeki Aygün, Zelkif Kazdal, Zeyid Aslan, Zeynep Alkış

MKYK YEDEK ÜYELER

Derya Bakbak, Mustafa Kurt, Şişman Boyraz, Ayşegül Esra Atik, Yıldız Seferinoğlu, Fevai Aslan, Nurdan Şanlı, Murat Yıldırım, Ahmet İnal, Mahmut Gürcan, Hatice Dudu Özkal, Murteza Zengin, Hülya Nergis, Serpil Özarslan, Şadiye Öztürk, Ceyda Bölünmez Çankırı, Mustafa Hilmi Dülger, Emrullah Gür, Ahmet İzi, Salih Çağdaş, Mustafa Demir, İshak Gazel, Bünyamin Demir, Mahmut Atilla Kaya, Ahmet Kılıç



MERKEZ DİSİPLİN KURULU ASİL ÜYELER

Ali Özkaya, Hüseyin Özbakır, Ayhan Sefer Üstün, Serkan Bayram, Kerem Ali Sürekli, Murat Alparslan, Murat Göktürk, Taha Ayhan, Sabri Öztürk,

Serap Yahşi Yaşar, Zeynep Yıldız



Merkez Disiplin Kurulu Yedek Üyeler: Hurşit Yıldırım, Ahmet Sami Ceylan, Oya Eronat, Salih Cora, Salih Çetinkaya



Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu Asil Üyeler: Aziz Babuşçu, Vedat Bilgin, Şamil Tayyar



Parti İçi Demokrasi Hakem Kurulu Yedek Üyeler: Tahir Öztürk, Ömer Özkartal



Siyasi Erdem Ve Etik Kurulu: Ahmet Cemil Tunç, Mustafa Ünal, Halide İncekara, Güldal Akşit, Nihat Eri



Siyasi Erdem Ve Etik Kurulu Yedek Üyeler: Ekrem Çelebi, Arzu Aydın

KİM DÖNERSE DÖNSÜN, BİZ DÖNMEYİZ BU YOLDAN

Saat 15.00 sıralarında AK Parti Olağanüstü Büyük Kongresinde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kürsüsünde bu sefer Cumhurbaşkanlığı Forsu değil, AK Parti logosu vardı. AK Parti’nin 16 yıllık icraatlarını özetleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bu uzun, meşakkatli, sabır gerektiren yolculukta elbette yorulanlar, elbette yolunu kaybedenler oldu, elbette çeşitli sebeplerle geride kalanlar oldu ama AK Parti olarak bizim ne menzilimiz değişti, ne kararlılığımız değişti, ne de milletimizle aramızdaki rabıta zayıfladı” dedi. "Rabbim ömür ve imkan verdikçe milletimize hizmet yolunda çalışmayı sürdüreceğiz" açıklamasında bulunan Erdoğan, bu yolun kutlu bir yol olduğunu ifade etti. Erdoğan, “Kim dönerse dönsün, biz dönmeyiz bu yoldan. İster Kasım 2002’de olduğu gibi Meclise sokmasınlar, ister 2008’de olduğu gibi partimizi kapatmaya çalışsınlar, ister 2013’te olduğu gibi sokakların altını üstüne getirsinler, 15 Temmuz’da olduğu gibi darbe yapıp canımıza kastetsinler, ne yaparlarsa yapsınlar biz bu yoldan dönmeyeceğiz. Allah’a can, milletimize hizmet borcumuzdan başka, kimseye eyvallahımız yoktur, olmayacaktır” diye konuştu.

MİLLETİMDEN HELALLİK İSTİYORUM

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yarın milletimizin karşısında boynumuz bükük mahcup durmaktansa bugün içerideki ve dışarıdaki alçakların karşısına dimdik dikilerek kaderimiz neyse ona rıza gösteririz” ifadelerini kullanarak ölümden öte yol olmadığını söyledi. Türk milletine seslenen Erdoğan, “Eğer bu kardeşinizin ülkesinin ve milletinin hayrına olmayan en küçük bir tavrını, icraatını, sözünü duyarsanız bugüne kadar yaptığı her şeyi bir kenara bırakın ve gereğini yapın. Böyle bir yanlışın içine düşen Tayyip Erdoğan’ın tüm hakları size helaldir. Ben de şimdi milletimden helallik istiyorum” şeklinde konuştu.



BUGÜN BİR KEZ DAHA BESMELEMİZİ ÇEKİYORUZ

Bundan yaklaşık 3 yıl önce AK Parti Genel Başkanlığını bıraktığı kongreyi hatırlatan Erdoğan, “27 Ağustos 2014 tarihinde bu salonda sizlere ‘her bitiş yeni bir başlangıçtır’ diyerek, helalleşerek ayrılmıştık. Hatırlayın o günü. Bu sadece hukuki bir ayrılıktı. Gönüllerimiz hiçbir zaman ayrı düşmedi. Sevinçlerimizi de hüzünlerimizi de hep tek yürek, tek kalp olarak yaşadık. Şimdi de 998 gün sonra yine aynı salonda ‘nerede kalmıştık’ diyerek yeniden bir aradayız. Cumhurbaşkanlığına aday olurken bunun bir Fatiha olduğunu, yeni bir başlangıç olduğunu söylemiştik. Bugün bir kez daha besmelemizi çekiyor, Fatiha’mızı okuyor, daha büyük hedefler için, daha çok çalışmak için yeni bir başlangıç yapıyoruz” diye konuştu.



























TÜRKAN YILDIZ