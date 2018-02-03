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ERDOĞAN: 'EĞER YİĞİTSEN AÇIKLA'

'PYD’ye terör örgütü diyemeyen CHP’li isimleri eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ey Bay Kemal, söyle bakalım, bu PYD terör örgütü müdür? Eğer yiğitsen terör örgütü olduğunu açıkla” dedi.

ERDOĞAN: 'EĞER YİĞİTSEN AÇIKLA'

'PYD’ye terör örgütü diyemeyen CHP’li isimleri eleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Ey Bay Kemal, söyle bakalım, bu PYD terör örgütü müdür? Eğer yiğitsen terör örgütü olduğunu açıkla” dedi.

busabahmalatya
busabahmalatya
03 Şubat 2018 Cumartesi 14:39
ERDOĞAN: 'EĞER YİĞİTSEN AÇIKLA'

Partisinin Bitlis İl Başkanlığının 6. Olağan Kongresinde konuşan Erdoğan, PYD’ye terör örgütü diyemeyen CHP’li isimleri hedef aldı. Erdoğan, “Ey Bay Kemal, şimdi kongre yapıyorsun. Söyle bakalım, bu PYD terör örgütü müdür? Eğer yiğitsen terör örgütü olduğunu açıkla. PKK terör örgütü müdür? Eğer yiğitsen açıkla. YPG terör örgütü müdür? Eğer yiğitsen açıkla. Ama açıklayamayacaksın. Çünkü sen onların Meclisteki temsilcileriyle kol kola dolaşan birisisin” ifadelerini kullandı.

"ASLANLARIN SAHAYA ÇIKTIĞI YERDE ÇAKALLARA KUYRUĞUNU KISTIRIP KAÇMAK DÜŞER"

Zeytin Dalı Harekatına ilişkin de konuşan Erdoğan, “Aslanların sahaya çıktığı yerde çakallara kuyruğunu kıstırıp kaçmak düşer. Daha düne kadar sırtlarını dayadıkları güce güvenerek bu millete meydan okuyan teröristlerin, inleri başlarına geçince nasıl sürüngene döndüklerini görüyorsunuz” dedi

“DAHA ÇOK AĞLAYACAKSINIZ ÇOK”

Erdoğan’ın hedefinde, yeni skandallara imza atan Avrupa Parlamentosu da vardı. “Avrupa Parlamentosunda bazı kendini bilmezler, istikametini kaybetmiş olanlar paçavraları boynuna takarak, PKK’yı terör örgütü olarak tanıdıkları halde, terör örgütünün paçavralarıyla parlamento binasının içinde ağlıyorlardı” diyen Cumhurbaşkanı, “Daha çok ağlayacaksınız çok. Oradan o paçavraları boynunuza takmakla hiçbir yere gidemeyeceksiniz. Onlar, bizim kararımızı hiçbir zaman değiştirmeyecek” ifadelerini kaydetti.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip ErdoğanZeytin Dalı HarekatıChpKemal Kılıçdaroğlu
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