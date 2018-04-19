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Erdoğan'dan Belediye Başkanlarına Uyarı!

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019 seçimi öncesi belediye başkanlarını 'lüksten kaçının' diye uyardığını açıkladı.

Erdoğan'dan Belediye Başkanlarına Uyarı!

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 2019 seçimi öncesi belediye başkanlarını 'lüksten kaçının' diye uyardığını açıkladı.

19 Nisan 2018 Perşembe 14:23
Erdoğan'dan Belediye Başkanlarına Uyarı!

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erol Kaya, Mart 2019'da gerçekleşecek yerel seçimlerle ilgili temayül yoklamalarına eylül ayında başlayacaklarını bildirdi. AK Parti, 24 Haziran’da yapılması planlanan cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği genel seçimi için çalışmalarına hız verirken bir taraftan da yerel seçimlerin hazırlıklarına devam ediyor. Kaya, partisinin Mart 2019'da yapılacak yerel seçimlerine yönelik çalışmalarını  anlattı.AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı olarak yerel seçimlere yönelik geçen yıl kasım ayında çalışmalara başladıklarını anımsatan Kaya, bu yıl başından itibaren 884 belediye başkanıyla bölge toplantıları yaptıklarına değindi. Belediye başkanlarına sahaları toparlamaları ve halkla iç içe olmaları yönünde öneriler verildiğini ifade eden Kaya, halkla ilişkiler noktasında gerekli uyarıları yaptıklarını söyledi. Kaya, belediye başkanları ile toplantılarda son rötuşları yapmalarını istediklerini belirterek, 60 ilde 9 bine yakın meclis üyesini toplantıya aldıklarını dile getirdi.

ADAY BELİRLEME KRİTERİ

Aday belirleme kriterlerine ilişkin Kaya, "Halkın sevdiği, beğendiği veya halkın beğenisine sunduğumuzda büyük teveccüh alacak olan adaylar bizim için önceliklidir. Bizim için dürüstlük, güven ve toplumu birleştirecek, kucaklayacak olan adaylık profili öncelikli olması gereken hususlardan birisi. Türkiye insanının bağrına basacağı bir aday profilimiz önceliklidir." diye konuştu. Türkiye'deki bin 398 belediyenin 884'inin AK Partili olduğunu aktaran Kaya, bu 884 belediye başkanının AK Parti için birikim olduğuna dikkati çekti. Mevcut belediye başkanlarından başarılarını 2019'a taşıyacakların öncelikli olduğunu belirten Kaya, bu tecrübeyi ihmal etmeyeceklerini vurguladı.

ERDOĞAN'DAN UYARI: LÜKSTEN KAÇININ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın geçen hafta bir toplantıda belediye başkanlarına yönelik "lüksten kaçının" uyarısı yaptığını hatırlatan Erol Kaya, şunları kaydetti:

"AK Parti'de siyaset yapanların, bu toplumun değerleriyle çatışan hiçbir şeye izin vermemeleri gerekiyor. Özellikle israf, şatafat ve lüks gibi. Toplumdan kopuk bir yaşam gibi. Dolayısıyla bunların hepsinden kaçınmaları genel talimatlardır. Artık 2019'a gidiyoruz, son ikazlar. Cumhurbaşkanımız bu uyarıyı yaptı. Artık bunları hala düzeltmeyen arkadaşlarımız varsa, onlarla ilgili de biz gerekli düzeltmeleri yapacağız demektir." Kaynak : Haber7.com 

Son Güncelleme: 19.04.2018 14:27
Anahtar Kelimeler:
RECEP TAYYİP ERDOĞANBelediye BaşkanlarıErol Kaya
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