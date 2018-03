ERDOĞAN'DAN AFRİN AÇIKLAMASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 46. Muhtarlar Toplantısı'nda konuştu. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında 3 bin 444 teröristin etkisiz hale getirildiğini belirten Erdoğan, “Afrin’e biraz daha yaklaştık. Temenni ederim ki akşama kadar kuşatma çemberi tamamlanmış olur. İşimiz kolay değil. Biz Batı gibi gidip sivilleri vurmuyoruz. Cezayir’de 5 milyon insanı katledenler kalkıp Türkiye’ye hesap sormasınlar. Önce onlar bunun hesabını versin. Ruhanda’da on binler, yüz binleri öldürdüler. Irak’ta on binleri, yüz binleri öldürenler önce bunun hesabını versinler. Bunların hesabını veremeyenler kalkıp Türkiye’ye hesap sormaya yeltenmesinler. Türkiye eğer sivilleri öldürmeyi hedef alsaydı şu anda Afrin çoktan bitmişti. Her türlü hassasiyet gözetiliyor. Şu anda önce siviller arabalara bindirilerek özel bir koridordan Afrin’den çıkartılıyor. Bunlar öyle alçak, öyle katil ki; benim Mehmedim yere atılan Kur'an-ı Kerim’i yerden kaldırırken el yapımı bomba ile şehit ediliyor. Bunlar imansız, bunlar kafir. Mehmedim her türlü hassasiyeti gösteriyor. Bütün bu hassasiyetler içerisinde orada bunlara bu dersi veriyor. Çıkartılanlar bir taraftan da temizlenen yerlere yerleştiriliyor. Haber geldiği anda önce ben, sonra siz beraber gideceğiz. Sanatçılar diyorlar ki; beraber gidelim. Sporcular da iki gündür mesaj atıyorlar beraber sınıra gidelim diye” ifadelerini kullandı.



Muhtarların ‘bir maaşımızı Afrin’e gönderelim’ talebi üzerine Erdoğan, “İşte bu yürekler olduktan sonra, bu iman olduktan sonra bu milletin bileğini kimse bükemez” karşılığını verdi.

15 Temmuz darbe girişimi gecesi bulunduğu çağrıyı hatırlatan Erdoğan, “15 Temmuz gecesi milletimize bir çağrı yaptık ve haydi meydanlara, caddelere dedik ve milyonlar meydanlara döküldü. Tanklar, F-16’lar, helikopterler bombaları yağdırırken benim milletim sokaklara çıktı. Bu darbeyi yapanlar hedefe ulaşamadı. Bu katil FETÖ ve avenesi zaten onlar bu ülkede değil. Arkasında kimlerin olduğu da malum. Bize akıl verenler bunlarla ülkemizi parçalamak istediler. Başaramadılar. Şu anda yüzlerce FETÖ ile ilgili asker elbisesini giymiş hainler içeride. Polis aynı şekilde. Elbiseyi giymiş ama içi FETÖ. Onlar da içeride. Sağlam olanlar, inançlı olanlar ise görevlerinin başında. Terörle mücadelede, 15 Temmuz’da ve sınır ötesi operasyonlarda şehit olan güvenlik güçlerimize Allah’tan rahmet diliyorum” açıklamasını yaptı.

"O TERÖRİSTLERDE O KADAR AKIL YOK"

“Mehmet Akif’in şiirlerinde tasvir ettiği kahramanlar bu ülkede bitmedi” diyerek sözlerini sürdüren Erdoğan, şunları kaydetti: “Dün Fırat Kalkanı Harekatı'nda güya dünyanın en tehlikeli terör örgütü olan DEAŞ’ı karşımıza diktiler. Ne oldu. Biz 3 bin DEAŞ’lıyı etkisiz hale getirdik ve El-Bab’a indik ve tekrar aynı şeyi söylediler. DEAŞ’a karşı mücadele. Yalan söylüyorsunuz. Dürüst değilsiniz. Zeytin Dalı Harekatı'nda da yine aynı afra tafrayla karşımıza çıktılar. Şimdi de diyorlar ki bizde silahlar var verelim. Gene vermiyorlar. Bu kötü komşular bizi silah sahibi yaptı. Bizim Afrin’de kullandığımız silahların tamamına yakını yerli. Daha da artacak bu. Bunları üretmeye devam edeceğiz. 74 Kıbrıs Barış Harekatı'nda susturma harekatı ile bizim bütün muharebe sistemimizi çökerttiler. Bu işin başında güya müttefikimiz olanlar vardı. Çökerttiler. Ne oldu? Biz Aselsan’ı öyle kurduk. Şimdi Aselsan’da onun daha iyisini yapıyoruz. Sadece onu da yapmıyoruz. Dünyada artık Aselsan yarışan bir şirketimiz hale geldi. Bu kötü komşular bizi mülk sahibi yaptı, bilgi sahibi yaptı ve bizi üretir duruma getirdiler. Dünyanın en iyi askeri eğitimlerinden geçirilen teröristler girdiğimiz her yerde kuyruklarını kıstırıp önümüzden kaçtılar. Güya müttefiklerimizin bizden esirgenen savunma ve tahkimat yöntemleriyle donatılmış dağlar, tepeler, yerleşim birimleri kahraman askerlerimiz ve ÖSO mensupları tarafından ele geçirildi. O dağlarda ne tüneller açmışlar. Bunları kim yaptı? Sadece onlar da değil. Bunların ortakları da var. O teröristlerde o kadar akıl yok.”

“GÖLGE ETMESİNLER BAŞKA İHSAN İSTEMEYİZ”

Zeytin Dalı Harekatı'nda yaklaşık 3 bin 500 teröristin etkisiz hale getirildiğini ve bin 300 kilometrekareye yakın toprağın teröristlerden temizlendiğini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Fırat Kalkanı'nda 2 bin kilometrekarelik alanı temizlemiştik. Şimdi orada huzurlu bir şekilde oranın gerçek sahipleri yaşıyor. Bütün gıda, ilaç gibi hepsini biz temin ediyor, güvenliğini sağlıyoruz. Bölücü örgütün saflarında sadece PKK’lılar, PYD’liler değil, aynı zamanda DEAŞ’lılar, dünyanın çeşitli ülkelerinden gelmiş cani ruhlu Haçlı artığı tipler var. Güya Afrin şehir merkezinde direniş yapacak olan teröristlerde daha biz gelmeden arkalarına bakmadan kaçtılar. Bu durumda bile alçaklığı elden bırakmıyorlar. Kendileri kaçarken şehirden çıkmak isteyen sivilleri canlı kalkan olarak kullanmak amacıyla engelliyorlar. Teröristlerin bölgeye girmek ve çıkmak için kullandıkları doğu tarafı bugün yarın kapanacak. Zeytin Dalı Harekatı'na başladığımız günden beri sürekli gündeme getirilen Afrin şehir merkezinin rejim güçlerine devredilmesi projesi, kuşatmanın tamamlandığı şu günlerde dahi köpürtülmeye devam ediyor. Daha önce de çeşitli defalar bu oyun oynanmaya çalışıldı. Bu amaçla Afrin’e gidecek konvoylar yola bile çıkarıldı. Bu konvoyları içlerindeki sivillere zarar vermeden yollarda imha ettik ve oyunu bozduk. Şimdi de yapacağımız aynısıdır. Afrin’i teröristlerden, Menbiç’i teröristlerden temizleyeceğiz. Hedef topraklar değil, hedef tamamen bölgeyi teröristlerden arındırmaktır” dedi.

Erdoğan, Kuzey Irak’taki terör yuvalarının da her fırsatta yoklandığına dikkat çekerek, “Yakında çok daha güçlü şekilde oraları da teröristlerin başına yıkacağız. Artık kimsenin Türkiye’yi terör örgütleri vasıtasıyla tehdit etmesine izin vermeyeceğiz. Bir ülkenin yönetimi kendi topraklarını ülkemizi tehdit eden teröristlerden arındıramıyorsa kimse bize burada ne arıyorsunuz sorusunu yöneltemez. Hele hele binlerce kilometre öteden gelenlerin böyle bir hakkı hiç yoktur. Herkesin hesabı olabilir ama en büyük hesap sahibi Allah’tır. Biz aynı zamanda yüreğimizdeki imana güveniyoruz. Bugüne kadar girdiğimiz her mücadeleyi bu inançla yürüttük. Afrin’de de yaptığımız budur. Biz kimin ne dediğine değil, Allah’ın ne emrettiğine, milletimizin ne istediğine bakarız. Bizim önceliğimiz kendi topraklarımız ve kendi güvenliğimizdir. Dünya çapında büyük bir değişimin sancılarının yaşandığının farkındayız. Bu büyük değişim karşısında her alanda kendimizi daha ileriye taşıyacak adımları atmakta kararlıyız. Büyük hedefler peşinde koşmanın ilk şartı kendi sınırlarımızın içinde ve onun ayrılmaz parçası olan bölgemizde yürüttüğümüz politikaların başarıya ulaşmasıdır. Bunun da tek yolu, tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Biz 81 milyon tek milletiz. Türküyle, Kürdüyle, Lazıyla, Çerkeziyle, Romanıyla tek millet. Ayrım yok. Ben Türküm, sen Kürtsün ayrımına gidemeyiz. Bizim bayrağımız tek bayrak. Öyle paçavraları bizim semtimize sokmaya kalkmasın, parçalarız. Utanmadan, sıkılmadan kongrelerine Türk bayrağını asamadılar. Bu hainler bu ülkede acaba Türkiye’yi nasıl ele geçirebilirizin hesabına girdiler. Bunlara nefes aldırtmayacağız. Hesabını ağır ödeyecekler. Tek vatan. 780 bin kilometrekareyle tek vatan. Ona da gayret ettiler ama bölemeyecekler. Bizim Türkiye Cumhuriyeti devletinden başka devletimiz yok, böyle bir şeyi de tanımıyoruz. Biz güçlü olmazsak kendimize de, kimseye de faydamız olmaz. Yunanistan ekonomik krize düştüğünde AB onu destekleyebilir. 400 milyar euro gibi bir destek verdiler. Petrolü, doğalgazı olan ülkeler sıkıntıya düştüğünde paralarının hürmetine kendilerine çok büyük destekler verebilirler. Ama Türkiye’nin böyle bir sıkıntısı olduğu anda o zaman bu yardımlar gelmez. Ama öyle de olsa böyle de olsa biz kendi göbeğimizi kendimiz keseceğiz dedik. Şu anda bu adımları attık. Suriye ve Irak’ta önce rejim, ardından terör örgütleri, onlarla mücadele adına bölgeyi kana ve ateşe boğanlar 1 milyon insanın ölümüne yol açarken bunlara sormak lazım, aklınız neredeydi? Esed, 1 milyon insanın ölümüne neden olmadı mı? Neden birileri hala Esed’i korumanın gayreti içine giriyor. Çünkü bunların da geçmişi bunlarla gölgeleniyor. Terör örgütlerine her türlü desteği sağlayanların, ülkelerinde bunların büro açtıranlara söyleyecek sözüm yok. Bir taraftan terörle mücadele diyeceksin, öbür tarafından Suriye’de terör örgütleriyle beraber olacaksın. Senin NATO’daki stratejik ortağınla beraber olmayacaksın, ondan sonrada kalkıp terörle mücadele bize ders vereceksin. Bunlardan bizim bir isteğimiz var. Gölge etmesinler başka ihsan istemeyiz. Bizim kendi güvenliğimizi sağlayacak hem de Suriyeli kardeşlerimizi terör örgütlerinin zulmünden kurtaracak gücümüz de, imkanımız da var. Türk milleti tarihin hiçbir yerinde kimseden himmet beklememiş, her ne yaptıysa kendi yüreğinin, birikiminin gücüyle yapmıştır. 2023 hedeflerimizi hayata geçirerek her bakımdan yepyeni bir döneme gireceğiz. Bunun için çok çalışacağız, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız” açıklamasını yaptı.

"ANA KIZ OKULDAYIZ" KAMPANYASI

Ana Kız Okuldayız kampanyasına değinen Erdoğan, konuya ilişkin şunları dile getirdi:

“Türkiye büyürken, gelişirken, ileriye giderken yüreğimizi sızlatan bir takım eksiklerimizi de hızla telafi etmemiz gerekiyor. Bugünün Türkiye’sinde hala okuma yazma bilmeyen insanlarımızın olmasını kabul edemeyiz. Yeni hazırladığımız ittifakla ilgili yasada eskiden muhtar olmanın şartlarında okuma yazma yoktu. Şimdi ilkokul mezunu olma şartını getiriyor. Her fırsatta bu eksiğimizi giderecek kampanyalar başlatıyoruz. Özellikle eşimin öncülüğünde yürütülen Ana Kız Okuldayız Kampanyası sayesinde 2008 yılında 4 milyon 863 bin olan okuma yazma bilmeyen vatandaşımızın sayısı 2 milyon 784 bine geriledi. Eşimle birlikte 1 Şubat 2018 tarihi itibariyle hala 2 milyon 462 bin olarak tespit edilen okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımıza yönelik yeni bir seferberlik başlattık. Yaşı ilerlediği için okula gitme imkanı olmayan vatandaşlarımıza yönelik bu kampanyanın hedefi, okuma yazma bilmeyen herkese ulaşmaktır. Milli Eğitim Bakanlığımıza bağlı Halk Eğitim Merkezleri, talep olması halinde bir kişi için dahi okuma yazma kursu açmakla görevlidir. Kurs için gereken eğitim araçlarının tamamı devletimizce karşılanıyor. Bu kampanyayı sadece kendi vatandaşlarımızla sınırlı tutmadık. Suriyeliler başta olmak üzere ülkemizde yaşayan yabancılarında istifade edebilmesini sağladık. Halen 275 bin vatandaşımızın kayıt yaptırdığı kampanyamızın daha da genişlemesini arzu ediyoruz. Muhtarlarımız olarak mahallenizdeki okuma yazma bilmeyen vatandaşlarımızı tespit ederek bu kurslarımıza gitmelerini sağlamanızı istiyorum.”