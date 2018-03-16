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ERDOĞAN: 'AFRİN’DE DE SONA DOĞRU GELİYORUZ'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da yaptığı konuşmada, "Afrin’de de sona doğru geliyoruz" dedi.

ERDOĞAN: 'AFRİN’DE DE SONA DOĞRU GELİYORUZ'

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum'da yaptığı konuşmada, "Afrin’de de sona doğru geliyoruz" dedi.

busabahh
busabahh
16 Mart 2018 Cuma 15:14
ERDOĞAN: 'AFRİN’DE DE SONA DOĞRU GELİYORUZ'

 Erdoğan, Erzurumlu şehit teğmen Muhammed Kır’ın cenaze töreninin ardından partisinin Erzurum il kongresine katılmak üzere kongre salonuna geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kongre öncesi salon dışında bekleyen Erzurumlulara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, "Pazartesi üç aylar başlıyor. Recep, Şaban, Ramazan. Muhammed Kır’ımızı ebediyete uğurladık. Rabbimiz ne buyuyor, 'Allah yolunda öldürülenlere ölü demeyiniz.' Şimdi bizi Muhammed evladımız kabirden edebi alemden bizi takip edecek. O sevgili peygamberimize en yakın makamda. Sevgili peygamberimiz Allah yolunda din yolunda evet mücadele ederken şehit olanlara avucunu açıp bekliyor. Allah bizlere o makamı nasip etsin. Şehitler tepesini boş bırakmayacağız. Afrin’de de sona doğru geliyoruz. Birileri meydan okuyor, AP meydan okuyor. 'Askerleri çekin oradan' diyorlar. 'Bu doğru değil' diyorlar. Ey AP siz bu millete ne zamandan beri akıl vermeye başladınız. O aklı kendinize saklayın. 3.5 milyon Suriyeli'ye ev sahipliği yapan biziz. Kapıları açsaydık kaçacak delik arayacaktınız. Aman kapıları açmayın diye yalvardınız. İstediğiniz kararı alın bir kulaktan girer değiren çıkar. Aldığınız kararların kıymeti harbiyesi yok. Benim oğlum bina okun döner döner yine okur. Bunlar bu. Hala binadalar. Biz aldık başımızı gidiyoruz evellah. Afrin’de yola devam. Asla sivil olan insanlarla bizim işimiz yok. Suriye topraklarında bizim işimiz yok. İnsanlara zulmeden mağdur insanları kurtarıyoruz. Ekranlarda izliyorsunuz. Afrin'den kaçmak isteyen sivillere bile nasıl zulmettiklerini görüyorsunuz. Bombaları sakladıkları yeri bulduk mu? İninize girdik gireceğiz. Nereye kaçarsanız kaçın kovalayacağız namerde kaçmak merde kovalamak yakışır. Dadaşlar zaten dadaşın önünde bunlar duramazlar. Benim sizden isteğim var. Ne olacağız? Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız. Hep birlikte Türkiye olacağız. Tek millet tek bayrak, tek vatan tek devlet. Biz 81 milyon tek milletiz. Bizi bölemeyecekler" dedi.

"FETÖ neredesin?" diyen Erdoğan, "Pensilvanya'da. Yav sen Erzurum’dan çıktın Pensilvanyada ne işin var. Artık seni Erzurum toprakları da kabul etmez. Şimdi Pensilvanya'da arkasında corç var. Ne yaparsan yap seni er veya geç orası da kabul etmeyecek. Oradan da kovacaklar. Yine kaçacak delik arayacaksın. Sen ihanet ettin. Milleti böldün. Ümmeti parçaladın. Arkana takılanlar var. Tayyip Erdoğan'a da çok beddua ettiler. Burada bak biz şu anda milletimizle el eleyiz, beraberiz evelallah. İnşallah Türkiye Cumhuriyeti olarak 2013’de Türkiyenin ilk on devleti arasına girmek. Şimdi önümüzde 2019 var. Nisan’da yerel seçimleri yapacağız. İttifakımızı kurduk. İttifakla ilgili imzayı dün attım. Kasım’da cumhurbaşkanlığı seçimini yapacağız. Allah yar yardımcımız olsun."

İHA

Son Güncelleme: 16.03.2018 15:26
Anahtar Kelimeler:
AfrinRECEP TAYYİP ERDOĞAN
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