Erdoğan 6'da 6 bekliyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Malatya’ya gelerek bir miting gerçekleştirdi. Malatyalılara seslenen Erdoğan’ı binlerce vatandaş karşıladı. Büyükşehir Belediye Binası arkasındaki miting alanında yapılan mitingde coşkulu saatler yaşandı.

Vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Malatya, Battalgazi'nin şehri Malatya, kayısının başkenti Malatya, merhum Özal'ın yadigarı Malatya eşin bulunmaz Malatya, Allahı’na kurban Malatya, seni gönülden kucaklıyorum Malatya… Bugün Malatya başka bir güzel bir yanda rahmet bir yandan bereket… Ahde vefanız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Malatya’nın tüm ilçelerindeki mahalledeki kardeşlerime selam olsun” diye konuştu.

BİZ BU MİLLETE HİZMETKAR OLMAYA GELDİK

Cumhurbaşkanı Erdoğan özetle şunları kaydetti:

“Malatya vakit birlik vakti. Unutmayın yaparsa yine AK Parti yapar. 20 yıl önceki Malatya’yı düşünüyorum. Nerede o Malatya, nerede şimdiki Malatya! Şimdi bambaşka bir Malatya var. Biz bu millete hizmetkâr olmaya geldik, millete hizmet için, yatırım için destek istiyorum

24 Haziran’da Mecliste AK Partiyi desteklemeye hazır mısınız? Malatya bu heyecanı ve desteği ile her zaman yanımızdaydı. 24 Haziran’da sandıklar 6'da 6 diyecek.

Kadın Kollarımız kapı kapı dolaşıyor muyuz? Gençler bildiklerinizi herkese anlatın. Geçtiğimi 16 yılda 16 buçuk katrilyon Malatya’ya yatırım yaptı. CHP hiç yatırım yaptı mı?

Malatya Turgut Özal Üniversitesinin müjdesini Özal’ın ölüm yıl dönümünde açıkladık. Stadyumu kazandırdık.

SAĞLIKTA 45 TESİSİ MALATYA’YA KAZANDIRDIK

Biz sizlerle gururu duyuyoruz. Şu yağmura rağmen maşallah dimdik duruyorsunuz. Sağlıkta 45 tesisi Malatya’ya kazandırdık. Bunlardan biri de Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi. 200 yataklı Kadın Doğum Hastanesi’ni kente kazandıracağız. 300 yataklı Battalgazi Hastanesinin ihalesini önümüzdeki ay yapıyoruz. Hastaneleri görüyor musunuz? Onlar laf üretir, biz ihracat; işte CHP bu…

Geçtiğimiz 16 yılda 2 katrilyonluk bir kaynak kullanarak yetimlerin, kimsesizlerin, şehit ailelerinin, gazilerin yanında olduk. Kuzey Kuşak ve 7 projeyi tamamlayacağız.

2020’DE HİZMETE GİRECEK

Sivas-Malatya, Malatya-Elazığ hızlı tren hatlarının proje çalışmaları sürüyor. Malatya’ya yeni bir havalimanı terminal binası kazandırıyoruz, 2020’de hizmete sokacağız.

11 barajın inşası sürüyor. 235 bin dekar alanı sulamaya açtık. 373 bin dekar alanı daha sulamaya açacağız. Malatya çiftçilere verdiğimiz destek 1,2 katrilyonu buldu. Ülkemiz tarım ürünlerinin merkezi haline gelecek. Şire Pazarı’nı da taşıyoruz. Malatya şanına yakışan bir hale getiriyoruz.

Tercihimizi bir kez daha hizmetten yana kullanıyor muyuz? CHP ne zaman başa gelse ülkemizi yerle yeksan ettiğini herkes biliyor. Şimdi çıkmış bizim eserlerimize sahip çıkıyorlar.”

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