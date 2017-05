Üniversite tarafından yapılan açıklamada, “2016-2017 akademik yılında Erasmus Programı çerçevesinde Öğrenci Staj Hareketliliğinden faydalanmak isteyen öğrencilerin başvuruları alınacaktır. Öğrencilerin staj yapacakları işletme ve ya organizasyondan kabul edildiklerine ilişkin Kabul Belgesini almaları gerekir. Herhangi bir sorun ile karşılaşmamak için duyuru metninin dikkatli okunması önemlidir. Başvurular 25 Nisan-18 Mayıs 2017 tarihleri arası http://form.inonu.edu.tr/erasmus adresinden yapılacaktır” denilerek şöyle bilgiler aktarıldı:

EN AZ 2 AY EN FAZLA 12 AY

“Staj Hareketliliği süresi en az 2 ay en fazla 12 ay olabilir. Staj Hareketliliğinin Mayıs 2018 tarihinden önce tamamlanması gerekir. Öğrencinin, İnönü Üniversitesi bünyesinde örgün eğitim kademelerinin herhangi birinde (ön lisans, lisans, yüksek lisans ya da doktora) bir yükseköğretim programına kayıtlı, tam zamanlı öğrenci olanlar, not ortalaması; a- ön lisans ve lisans öğrencilerinden birikimli akademik not ortalamaları en az 2.20/4.00 olanlar, b- yüksek lisans ve doktora öğrencilerinden birikimli akademik not ortalamasının en az 2.50/4.00 olanlar, yapılacak olan yabancı dil sınavından en az 50/100 puan alınması gerekir (Sadece yazılı yabancı dil sınavı yapılacaktır).

ÖN BAŞVURU BELGELERİ

Ön Başvuru Sırasında İstenecek Belgeler ise; http://form.inonu.edu.tr/erasmus adresinde yer alan Aday Öğrenci Başvuru Formu online olarak doldurulduktan sonra çıktısı alınıp imzalandıktan sonra teslim edilmelidir. Bir adet onaylı (imzalı ve mühürlü) transkript getirilmelidir. Staj Hareketliliğine başvuracak öğrencilerin seçim süreci tamamlanmadan önce staj yapacakları kurum tarafından kabul edileceklerini kanıtlayan belgeyi de diğer başvuru belgelerine ek olarak teslim etmeleri gerekir. Başvuru belgeleri en geç 18 Mayıs 2017 tarihi mesai bitimine kadar Dış İlişkiler Birimine teslim edilmelidir. Belgeler teslim edilmez ise başvuru geçersiz sayılacak ve değerlendirmeye alınmayacaktır.”

SELAHATTİN BAYRAK