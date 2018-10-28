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Er ve erbaşlara eğitim verildi

Malatya İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliğinin koordinesinde, vatani görevini yapan erbaş ve erlere yönelik ‘Evlilik Öncesi Eğitim’ semineri verildi. Ayrıca Malatya İl Jandarma Komutanlığı emrinde vatani görevini yapan erbaş ve erleri bilinçlendirmek maksadıyla ‘Gençlerin Ruh Sağlığı’ konulu seminer faaliyeti de icra edildi.

Er ve erbaşlara eğitim verildi

Malatya İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliğinin koordinesinde, vatani görevini yapan erbaş ve erlere yönelik ‘Evlilik Öncesi Eğitim’ semineri verildi. Ayrıca Malatya İl Jandarma Komutanlığı emrinde vatani görevini yapan erbaş ve erleri bilinçlendirmek maksadıyla ‘Gençlerin Ruh Sağlığı’ konulu seminer faaliyeti de icra edildi.

28 Ekim 2018 Pazar 11:40
Er ve erbaşlara eğitim verildi

Konuya ilişkin yapılan açıklamada, “Malatya İl Jandarma Komutanlığı Çocuk ve Kadın Kısım Amirliğinin koordinesinde, 23 Ekim 2018 günü Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü alanında uzman personel tarafından, Malatya İl Jandarma Komutanlığı Brifing Salonu’nda, vatani görevini yapan erbaş ve erlere yönelik ‘Evlilik Öncesi Eğitim’ semineri icra edilmiştir. Seminerde, sağlıklı ve mutlu ailelerin oluşması için aile içi iletişim süreçleri, aile yaşam kalitesinin artmasına yönelik evlilik öncesi iletişim, evlilikte iletişim ve yaşam becerileri, evlilik hukuku, ailenin önemi, ailenin korunması, iletişimi engelleyen faktörler, evlilikte rol paylaşımı, sağlıklı bir aile, evlilik için aile içi iletişimin temel unsurları, evlilik çatışmasına sebep olan faktörler ve çözüm yolları gibi konular üzerinde durularak aile hayatında eşler arasındaki sağlıklı iletişim ve etkileşimin önemine vurgu yapılmıştır” ifadelerine yer verildi.

‘GENÇLERİN RUH SAĞLIĞI”

Açıklamanın devamında, “24 Ekim 2018 günü ise; Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü alanında uzman personel tarafından Malatya İl Jandarma Komutanlığı emrinde vatani görevini yapan erbaş ve erleri bilinçlendirmek maksadıyla ‘Gençlerin Ruh Sağlığı’ konulu seminer faaliyeti icra edilmiştir. Bu seminerde; 1992 yılından bu yana her yıl 10 Ekim’ de kutlanan ve ruh hastalıklarını toplumda anlaşılır kılıp farkındalığı artırmak amacıyla günün anlam ve önemine binaen alanında uzman doktorlar tarafından verilen eğitimde dayanıklılık ve büyük başarılarla sonuçlanan yaşam hikâyelerine değinilmiştir” denildi.

İHA

Anahtar Kelimeler:
Malatya İl Jandarma Komutanlığı Çocuk Ve Kadın Kısım AmirliğiErbaşEr
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