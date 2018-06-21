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Enver Kiraz'dan açıklama...

Cumhuriyet Halk Partisi Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Malatya’da şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çelenginin parçalanmasına ilişkin, “Olay tamamen provakatif, bunu yapanların şehit yakınları olduğunu düşünmüyorum” dedi.

Enver Kiraz'dan açıklama...

Cumhuriyet Halk Partisi Malatya İl Başkanı Enver Kiraz, Malatya’da şehit cenazesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun çelenginin parçalanmasına ilişkin, “Olay tamamen provakatif, bunu yapanların şehit yakınları olduğunu düşünmüyorum” dedi.

21 Haziran 2018 Perşembe 18:20
Enver Kiraz'dan açıklama...

Kiraz, "Genel Başkanımızın gönderdiği çelengin birkaç kişi tarafından parçalandığını görüyoruz, ama bunların kim oldukları ve hangi görüşe mensup olduklarını bilmiyoruz. O konuda bir değerlendirme yapmak doğru değil. Ama tamamen provakatif bir eylem olduğu gözüküyor. Çünkü binlerce kişinin olduğu bir yerde sadece 4 kişinin ortaya çıkarak bunu yapması akıllara provakatif eylem olduğunu getiriyor. Bu kişilerin şehit yakınları olmadığını düşünüyoruz kesinlikle. Çünkü bir şehit ailesi şehitlik mertebesinin farkındadır. Biz onlara çok saygı duyuyoruz. Terör nereden gelirsen gelsin kimden gelirse gelsin her terör bir insanlık suçudur. Bizim bu ülkede şehitlerimize bir borcumuz var. Ben bu vesile ile başta bugünkü şehidimiz olmak üzere bütün şehitlerimizi rahmetle anıyorum” diye konuştu. 
busabahmalatya.com

İHA

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ChpEnver KirazŞEHİTMalatyaAçıklama
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