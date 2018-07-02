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Enver Han'dan mesaj

Malatya Baro Başkanı Enver Han, Sivas katliamının yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. 

Enver Han'dan mesaj

Malatya Baro Başkanı Enver Han, Sivas katliamının yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayınladı. 

02 Temmuz 2018 Pazartesi 14:25
Enver Han'dan mesaj

Başkan Han, mesajında, Sivas katliamının büyük bir acı ve yıkım olduğunu belirterek, “Ülkemiz tarihine kara bir leke olarak geçen Sivas katliamının üzerinden 25 yıl geçmiştir. 2 Temmuz 1993 tarihinde Sivas’ta yapılan Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında Madımak Otelinin yakılması, 33 yazar, ozan ile düşünürün yanarak ve dumandan boğularak hayatlarını kaybetmesiyle sonuçlanan olaylar, ülkemiz tarihine kara bir sayfa olarak geçmiştir. Olayların bugüne kadar aydınlatılmamış olması kabul edilemez. Bu eylemin zaman aşımına uğramasının insan hakkı ihlali olduğu şüphesizdir. Bu katliam kutsal yaşam hakkına, milletimizin kardeşliği ve eşitliğine, yıllar süren aydınlanma, demokrasi, özgürlük ve eşitlik mücadelesine karşı bir harekettir. Sivas katliamı büyük bir acı ve yıkım olarak bu ülkenin ve toplumun yüreğinde kanamaya devam etmektedir. Bu katliamda hayatlarını kaybedenleri rahmetle anıyoruz” ifadelerine yer verdi. 

busabahmalatya.com

İHA

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Baro BaşkanıEnver HanSivas KatliamıMesaj
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