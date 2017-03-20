Malatya Büyükşehir Belediyesi ile İnönü Üniversitesi tarafından muhtarlara yönelik düzenlenen ‘Muhtarlık Akademisi’ törenle başladı. Akademide ilk dersi, açılış törenine katılan Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş verdi. Dün İnönü Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezinde düzenlenen açılış törenine; Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Malatya Valisi Mustafa Toprak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık, Milletvekili Nurettin Yaşar, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı, ilçe belediye başkanları, STK temsilcileri ile muhtarlar ve İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri katıldı.

SİYASİ BAKIMDAN SON DERECE GÜÇLÜ BİR İL

Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, Muhtarlık Akademisi açılış dersi ve konuşmasında önemli konulara değindi. Muhtarlık Akademisinin çok anlamlı bir proje olduğunu söyleyen Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, “Malatya, siyasi bakımdan son derece güçlü bir ilimiz. Geçmiş dönemlerle de Türkiye siyasetine fevkalade önemli siyasetçileri kazandıran bir yer. İnönü’yü, rahmetli Özal’ı, Recai Kutan Beyi ve çok değerli siyasetçiyi Türkiye’mize kazandırmış olan, oldukça önemli, oldukça köklü siyasi gelenekleri olan illerimizden birisi. Malatya bugün de bu özelliğini sürdürüyor ve Türkiye siyasetine önemli katkı vermeye devam ediyor. Aynı şekilde Malatya İnönü Üniversitesi de 42 yıldır önemli bir şekilde üniversite hayatına katkıda bulunuyor” dedi.

TERÖR MAĞLUP OLACAK

Dün Mardin’de şehit olan 2 askere rahmet dileyen Kurtulmuş, “Buraya girerken öğrendik. Bugün Mardin’de bir terör saldırısında şehit olan 2 değerli kardeşimize Allah’tan rahmet diliyorum. Mekanları cennet olsun. Ailelerine, aziz milletimize de başsağlığı diliyorum. İnşallah bu terörle mücadelede sürdürdüğümüz etkin kararlılık çerçevesinde bütün terör örgütlerine en kısa zamanda diz çöktürecek ve bütün terör örgütlerini artık Türkiye’de milletimize zarar veremeyecek hale getireceğiz. Ve inşallah Türkiye’de eninde sonunda millet kazanacak, terör mağlup olacak” diye konuştu.

HERKESE YARDIM ELİNİ UZATMIŞ BİR MİLLETİZ

Türkiye’nin ve dünyanın önemli tarihsel süreçlerinden ve İslamafobiadan da bahseden Prof. Dr. Kurtulmuş, “Bir taraftan İslam karşıtlığı üzerinden yaşananları görüyorsunuz. Türkiye, 3 milyon Suriyeli göçmeni kabul eden bir ülke. Kimsenin gıkı çıkmıyor. Kimse, ‘nerden çıktı bu insanlar?’ demiyor. Çünkü biz millet olarak herkese yardım elini uzatmış bir milletiz. Şimdi de milyonlarca Suriyeliyi ve Iraklıyı misafir olarak kabul ediyoruz. Bu milletten Allah razı olsun. Biz bunu bir insanlık meselesi olarak görüyoruz, Avrupa’nın o beyleri bu meseleyi bir şark meselesi, bir Doğu meselesi olarak görüyor” sözlerine yer verdi.

BÜYÜK RESMİ GÖRMEMİZ LAZIM

Mülteci sorununun neden kaynaklandığını da anlatan Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Numan Kurtulmuş, “Bu çatışmalar, işgaller, iç savaşlar bitmeden mülteci sorunu bitmez. Bu iktisadi yoksulluğa çözüm bulunmadıkça, dünyanın bu meseleyi çözmesi mümkün değildir” dedi. Ortadoğu melesine de değinen Numan Kurtulmuş, “Ortadoğu’da barış sağlanmadan dünyada barış sağlanmaz. İşte tam da böyle bir noktada Ortadoğu’da bir millet yeniden küllerinden dirilerek ayağa kalkıyor. Yeniden güçlü bir hale geliyor. İşte şu anda bölgede yaşanan olayları anlayabilmek ve Türkiye’nin önünün neden kesildiğini görmek için bölgedeki büyük resmi çok iyi anlamak, kavramak zorundayız. Hollanda’da Aile Bakanımıza niye müsaade etmediler. Dışişleri Bakanımızı niye indirmediler? Niye Suruç’ta, Ankara’da, Sultanahmet’te bomba patladı? Bütün bunların hepsin çok iyi okuyacağız. Bunların her parçası başka bir şey. Parçaya takılıp kalırsak, büyük resmi göremeyiz” diyerek şunları kaydetti:

BU, BİR ZİHİN DÜNYASININ DIŞAVURUMUDUR

“Sınırlarla böldükleri insanların gönüllerini bölemediler, zihinlerini bölemediler, birbirlerine düşman edemediler, aralarında kalıcı husumetler koyamadılar. Şimdi istiyorlar ki, kalıcı bir şekilde gönülleri bölsünler. Bu oyunu bozabilecek bölgedeki tek güç Türkiye’dir. Onun için Türkiye’nin önüne engeller çıkartıyorlar. ‘Dünya 5’ten büyüktür’ diyerek, dünyanın gözünün içine bakarak meydan okuyan bir Türkiye ve Türkiye’de liderlik yapan Recep Tayyip Erdoğan’ı istemiyorlar. Türkiye’de 16 Nisan’da bir referandum olacak. Avrupa ülkeleri neden bu tavrı yapıyorlar? Bu, bir zihin dünyasının dışavurumudur.”

HOLLANDA ÖZÜR DİLEYECEK!

Hollanda’nın tavrını sert sözlerle eleştiren Kurtulmuş, “Hollanda’da özel olarak çıkmış olan bu muamele bir zihin dünyasının dışavurumudur. O akşam yaşanmış terbiyesizlikler karşılıksız kalmayacak, Hollanda bir şekilde yaptıklarından özür dileyecek noktaya gelecektir. Bunun hesabını soracağız. 16 Nisan Türkiye için yeni bir başlangıç olacaktır” dedi. Prof. Kurtulmuş, muhtarların, eğitim sonunda verilecek olan sertifikaların Beştepe’de yapılacak olan bir Muhtarlar Toplantısında verilmesi yönündeki taleplerini, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a ileteceğini söyledi.

Programda konuşan Vali Mustafa Toprak ise, “Muhtarlar hepimiz için önemli. Devletimiz için önemli, Hükümetimiz için önemli, vilayetlerimiz için önemli ve bulundukları mahalleler için önemli. Sizler en ücra köşedeki vatandaşlarımızla devletimiz arasındaki köprü görevini üstlenen en kilit noktadaki kişilersiniz. Dolayısı ile sizlerin iyi yetişmeniz, iyi temsil edilmeniz, sizlere verilen değerin artması hepimiz adına önemlidir” sözlerine yer verdi.

HASTASI OLAN BİLE SİZİ ARAR

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık da, “‘Muhtarlık Akademisi’ tabiri bile kulağa çok güzel geliyor. Büyükşehir Belediyesi Başkanımızı yürekten kutluyorum. Bu projeye destek veren, Malatya ile bütünleşmek için akademisyenleriyle birlikte biz de varız diyen değerli Rektörümüze ve ders verecek hocalarımıza teşekkür ediyorum. Daha önceki konuşmalarımda söylediğim gibi, hastası olan, arabasının tekeri patlayan, gözü kararırsa ve başı dönerse bile sizi arar. Muhtarlarım her derde deva olmak içinde gece-gündüz çalışır. Kendisi için değil milleti için çalışır” diye konuştu.

AK Parti Malatya Milletvekili Nurettin Yaşar, programdaki konuşmasında, “16 Nisan iradesiyle bütünleşecek olan sertifikalı muhtarlarımız, Türkiye’nin aydınlık geleceğine ışık tutacaklardır. Onların yol göstericiliğiyle Türkiye daha gelişmiş bir devlet olacaktır” dedi.

460 MUHTARIMIZ MÜRACAAT ETTİLER

Muhtarlık Akademisi programı ile ilgili bilgiler veren Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır ise, “Bugün muhtarlarımızla birlikte güçlü bir diyalog hali içerisindeyiz. Burada eğitim programı yapma gibi bir düşüncemiz vardı. Bunu başkanlarımızla, muhtarlarımızla farklı ortamlarda konuştuk. Sağ olsun Rektörümüz de bu konuda bizlerle birlikte bir program hazırladı. Toplamda 714 muhtarımızdan 460 tane muhtarımız buna müracaat ettiler” sözlerini kaydetti.

4 HAFTA EĞİTİM VERİLECEKTİR

İnönü üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay da, “Bu program çerçevesinde muhtarlarımıza alanlarında uzman olan öğretim görevlilerimiz tarafından beden dili, iletişim, devlet teşkilatı, resmi yazışma, insan kaynakları, temel hukuk okuryazarlığı, uyuşmazlık ve arabuluculuk, liderlik ve girişimcilik konularında dersler verilecektir. Ayrıca vatandaşlık bilinci ve muhtarlar, sağlık hizmetlerine ulaşma ve muhtarlar, kamu güvenliği ve muhtarlar konularında da kapsamlı toplantılar, panel ve konferanslar düzenlenecektir. 4 hafta eğitim verilecektir. Verimli bir akademi olması hedefimizdir” dedi.

Açılış töreninin ardından katıldıkları İnönü Üniversitesi Senato Toplantısı sonrası Rektör Prof. Dr. Ahmet Kızılay’ın makamında bir süre sohbet eden Başbakan Yardımcısı Prof. Dr. Kurtulmuş, Vali Toprak ve beraberindekiler üniversiteden ayrıldı.

TÜRKAN YILDIZ