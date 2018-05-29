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Engelsiz Yaşam Merkezi açılacak...

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi Kampüsü'nde incelemelerde bulundu. Burada konuşan Başkan Gürkan, Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezinin Türkiye’de ilk 3 Engelsiz Yaşam Merkezinden biri olduğunu söyledi. 

Engelsiz Yaşam Merkezi açılacak...

Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi Kampüsü'nde incelemelerde bulundu. Burada konuşan Başkan Gürkan, Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezinin Türkiye’de ilk 3 Engelsiz Yaşam Merkezinden biri olduğunu söyledi. 

29 Mayıs 2018 Salı 17:17
Engelsiz Yaşam Merkezi açılacak...

Burada açıklamada bulunan Başkan Gürkan, Engelsiz Yaşam Merkezi Kampüsü hakkında bilgeler vererek, “Engelsiz Yaşam Merkezi'nin yaklaşık 1 yıl önce temeli atılmıştı ve 1 yıl içerisinde 10 bin metrekare alan içerisinde 5 bin metre kapalı alanı olan bir mekan hazırladık. Bu mekanın içerisinde rehabilitasyon merkezi, yüzme havuzları, iş atölyeleri, fizik tedavi ve terapi merkezleri, kütüphane, fitness salonu, dinlenme odaları, hobi bahçeleri, açık hava spor alanlarının ve spor tesislerinin bulunduğu bir mekan halinde vatandaşımızın hizmetine sunulmaya hazır. Buradaki Engelsiz Yaşam Merkezi, aynı zamanda şu anda Türkiye'deki ilk 3 Engelsiz Yaşam Merkezi’nden bir tanesidir. Büyüklüğü, iç hacmiyle ve işlevleriyle değerlendirdiğimiz zaman da Doğu, Güneydoğu ve İç Anadolu'da ilk ve tek Engelsiz Yaşam Merkezi’dir. Burada yaklaşık 700'e yakın öğrencimizde bu Engelsiz Yaşam Merkezi'mizde eğitim öğretim ve rehabilitasyon eğitimine tabi tutulacaktır” şeklinde konuştu. 

Battalgazi Belediyesi Engelsiz Yaşam Merkezi Kampüsü’nü diğer merkezlerden farklı kılan noktanın eve mahkum olarak yaşayan engelli bireyler ve ailelere verilen hizmet olacağını belirten Başkan Gürkan, “Burada amaçladığımız temel yaklaşım noktamızda, özellikle engelli çocuğu olan vatandaşlarımız, bir nebze dışarıya çıkmak, komşuya gitmek, bir nefes almak, bir alış verişe gidip rahatlamak yerine sürekli onun yanında kalıp psikiyatri tedaviye muhtaç olabilecek bir yapı hüviyetine bürünüyor. Biz, engelli hizmet araçlarımızla ilgilileri giderek evinde alacağız, buradaki hocalarımız ve öğretmenlerimizle onların rehabilite edilme anlamında, eğitim anlamında, iş atölyeleri anlamında, hem sportif aktivitelerin yürütülmesi anlamında, buradaki yüzme havuzundan tutun eğitim verebilecek uzman eğitimcilerimizle bu insanlarımıza hizmet edeceğiz. Belediyelerin esas amacı da vatandaşımızı rahatlatacak hizmeti ayağına götürebilecek huzurlu ve çağdaş, modern anlamda yaşanılabilir bir şehir bizim temel amacımızdır. Biz zaten yola çıktığımızda ne dedik? Bizim amacımız Battalgazi'yi mazisine layık istikbale hazırlamak dedik. Bu anlamda da burada Engelsiz Yaşam Merkezi yapılırken, diğer taraftan ise Sosyal Yaşam ve Spor Merkezi, rehabilitasyon merkezleri ve Geleneksel ve Tamamlayıcı Tıp Merkezi yapılıyor. Bunlar Türkiye'nin önünde ve Türkiye'ye rol model olan hizmetler. Altını çizerek söylüyorum Türkiye'ye rol model hizmetler derken, hakikaten Türkiye'ye rol model hizmetler. Bölgelerin ilk ve tek, Türkiye'de ise ilk 3'ün içerisinde olan bir Engelsiz Yaşam Merkezi'ni Battalgazi halkına ve Malatya halkına sunmuş olmanın bahtiyarlığını ve mutluluğunu yaşıyoruz” diye konuştu. 

busabahmalatya.com

İHA

Anahtar Kelimeler:
MalatyaBattalgaziSelahattin GürkanEngelsiz Yaşam Merkezi
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