"ENGELLİLERLE İLGİLİ YOĞUN ÇALIŞMA YAPILDI"

Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan Engelliler Koordinasyon Şube Müdürlüğü ile Malatya genelindeki engellilere özel hizmetler veren Büyükşehir Belediyesi, Engelli Kayıt Sistemi’nde bulunan 2 bin 115 engelli vatandaşın kimlik, adres, iletişim bilgileri ile engellilik ve sosyo-ekonomik durum bilgilerini güncelleyerek, yürütülen faaliyetler ile ilgili olarak bu vatandaşlar anında bilgiler veriyor.



EKPSS kursu

Engellilerin yaşamlarını kolaylaştırıcı hizmetlerin yanı sıra onları eğiterek meslek sahibi yapmayı amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, 2017 yılında 275 engelli vatandaşa EKPSS eğitimi verdi. 2010 yılından bu yana devam eden EKPSS kurslarına katılan 350 engelli vatandaş memur olarak çeşitli kurumlara atandı.

182 adet tekerlekli sandalye

Engellilere yönelik genel hizmetlerin yanı sıra özel durumları da göz önünde bulunduran Büyükşehir Belediyesi, ihtiyaç sahibi 182 engelli vatandaşa 2017 yılında 182 adet tekerlekli sandalye yardımında bulundu. 63’ü akülü, 119’u da manuel olan tekerlekli sandalyelerin yanı sıra 17 engelliye de hasta yatağı, işitme cihazı, koltuk değneği, araç şarj cihazı ve yürüteç gibi medikal malzeme desteği verdi.



650 engelliye taşıma hizmeti

Büyükşehir Belediyesi ayrıca, ortopedik, yüzde 100 görme engelli ve ağır zihinsel engellilere, özel olarak dizayn edilen 3 adet minibüsle taşıma hizmeti veriyor. 650 engelli vatandaşa kart sistemiyle verilen taşıma hizmeti sayesinde ağır engelli vatandaşlar özellikle hastane ihtiyaçlarını VIP seviyesinde giderirken, engelliler 1 yıl içerisinde bu hizmetten 5 bin 50 kez faydalandı.



Engelli merkezinden altın madalyaya

Engelliler için oluşturulan tesislerde spor müsabakalarına hazırlanan engelliler, Türkiye şampiyonalarında büyük başarılar elde ediyor. Türkiye Bedensel Engelliler Atletizm Şampiyonası’nda, gülle, cirit, dist atma ve koşu dallarında 8 altın, 2 gümüş madalya kazanan Malatyalı engelli sporcular, düzenlenen törenle ödüllerini aldılar.



Hayata bağlayan faaliyetler

Engellilerin yaşam sevincinin artırılması amacıyla yoğun bir şekilde sosyal ve kültürel etkinlikler düzenleyen Engelliler Koordinasyon Şube Müdürlüğü bu kapsamda, dünya otizm farkındalık günü, spor şenliği, engelsiz zumba ve dans şenliği, bilek güreşi etkinliği, koşu etkinliği, gezi ve piknik etkinliği, söyleşi, istişare toplantısı, seminer etkinliği, bilgisayar işletmenliği, bilgisayar programcılığı, nikah şekeri hazırlama, çeyiz ürünleri hazırlama, kadın üst giysileri dikimi, stilistik eğitim ve KOSGEB girişimcilik kursları, el emeği ürünleri satış mağazası, öğretmenler günü etkinliği, tiyatro, müzik dinletisi, işitme testi taraması, eğitici ve bilgilendirici katalog çalışmaları gibi etkinlikleri düzenledi.



Engelsiz spor ve yaşam merkezi

Bölgede ilk defa engellilere yönelik bir merkez açan Büyükşehir Belediyesi, Şeyh Bayram mahallesindeki Engelli Spor Merkezi’nde engellilere yönelik 6 kurs düzenliyor. Gülle, cirit, disk atma, fitness, bocce, dart branşlarında eğitim alan 200 dolayındaki engelli vatandaşlar, bu eğitimlerle turnuvalara katılarak, başarılar elde ediyorlar.

Engelliler tarafından spor ve yaşam merkezine yoğun ilgi gösterilmesi üzerine Büyükşehir Belediyesi yaklaşık 40 dönümlük bir alan üzerine Engelsiz Spor ve Yaşam Merkezi yapımına başladı. Hoca Ahmet Yesevi Mahallesinde yapımına devam edilen merkezin I. etap çalışmaları kapsamında; fitness salonu ve yüzme havuzu yapılıyor. busabahmalatya.com

