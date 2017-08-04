Büyükşehir Belediyesi, Doğanşehir Örencik Mahallesi, Söğütlü yayla yolunda yol açma ve genişletme çalışmaları yapıyor. 10 kilometrelik bölümü 3 metre olan yolun genişliği 7 metreye çıkarıldı. Yolda 2 kilometrelik bölüm ise yeni açıldı. Araçların çıkamadığı, insanların hayvanlarla yolculuk ettiği patika yolda standart geliştirme ve altyapı çalışmaları ise devam ediyor. Dere yataklarına çeşitli çaplarda beton büzler de atılırken, vatandaşlar artık araçları ve motosikletleriyle yaylaya gidebiliyorlar. Engelli araçları bile yolu rahatlıkla çıkabiliyor. Bölgede ikamet eden engelli Kemal Develer de uzun yılların ardından engelli motosikletiyle yaylaya çıkmanın mutluluğunu yaşıyor. Örencik Mahallesi Kurudağ Sokakta yaşayan 67 yaşındaki Kemal Develer, Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır’ın bölgede incelemelerde bulunduğu sırada sorunu kendisine ilettiğini, Başkan Çakır’ın da bu duruma kayıtsız kalmayarak, kendisinin 20 yıllık özlemini sonlandırdığını söyledi. Develer, “20 yıl önce iki ayağımı dizimden itibaren kaybettim. Şuan protez bacak ve koltuk değnekleri kullanıyorum. Engelli olunca hayat daha da zorlaşıyor. Bu zorluklardan biri de çocukluğumun, gençliğimin geçtiği yaylaya çıkamamak oldu. Yani 20 yıldır yaylamızı göremiyordum. Bu durumu Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır’a izah ettik. Geldi yerinde incelemelerde bulundu ve yolumuzu yaptı. Şuanda aracımla birlikte yaylamıza çıkabiliyorum. 20 yıl aradan sonra yaylayı görmek tekrar nasip oldu. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ahmet Çakır başta olmak üzere emeği geçenlere teşekkür ediyorum” diye konuştu.

İHA