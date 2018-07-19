 Engellilerin tekne turu mutluluğu

Düzenlenen programa Malatya Kent Konseyi Genel Sekreteri Necati Çobanoğlu ve Malatya Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon Şube Müdürü Seyit Soner Yılmaz’da katıldı. Engellilerin sosyal hayata katılımlarını artırmak adına tekne turu düzenlediklerini ifade eden Kent Konseyi Genel Sekreteri Çobanoğlu, “Bugün burada 450’e yakın engelli ve engelli yakını vatandaşımızı misafir ettik ve onlara farklı bir gün yaşatmak istedik” ifadelerine yer verdi.

Engelliler Çalışma Grubu ve Engelliler Koordinasyon Şube Müdürlüğü olarak yıl boyunca bu tür etkinliklere devam edeceklerini dile getiren Çobanoğlu, tekne turuna katılan bütün engelli ve engelli yakını ailelere teşekkür etti.

Tekne Turu gezisinden duydukları memnuniyeti dile getiren engelli bireyler ise, Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat’a teşekkür ettiler ve gün boyunca Karakaya Baraj Gölü üzerinde tekne içerisinde balık tutup, yemek yiyip gönüllerince eğlendiler. busabahmalatya.com