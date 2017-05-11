İçinde bulunduğumuz Engelliler Haftası’nda, engellilik ve engellilerin yaşadığı sıkıntılar dile getirilirken, yapılan yol ve kaldırım çalışmaları yüzünden engelli bireyler ciddi sıkıntılar yaşıyor. Yürüme engelli Mahmut Keskin de Tevfik Temelli Caddesi’nde bu sıkıntıyı yaşayan kişilerden biri. Evine rahatlıkla gidemediğini söyleyen Keskin, “ağaçlara” zara verilmesin diye hiçbir talepte bulunmadığını vurguluyor.

MAĞDUR DURUMDAYIM

Mahmut Keskin, “2011 yılından beri buradayım. Benim aracımın gireceği yerler, kaldırımlar komple kaldırılmış. Bu çalışmalar kaç hafta sürecek bilmiyorum ama mağdur durumdayım. Ben evimin içine, apartmanın içine giremiyorum” diye konuştu.

“AĞAÇLARA DÜŞMANLIĞI MI VAR?”

Tevfik Temelli’de yapılan çalışmalar hakkında konuşan Keskin, “Ayrıca buradaki ağaçları kaldırdılar. Bu ağaçlar bir asırlık bir olmuş olabilir. Bir çınar ağacı kolay yetişmiyor. Bu adamın bu ağaçlara düşmanlığı mı var, ben merak ediyorum. Ben AK Partiliyim ama şu durumu gördüm, artık diyecek bir şey bulamıyorum. Ben belediyeden bir şey talep etmiyorum. Çünkü bir şey talep edersem ağaçlarımıza zarar oluyor. Ne gerek var! Ağaçlara zarar verilsin istemiyoruz” sözlerini kaydetti.











ÖMER ALİ DELİBAŞ