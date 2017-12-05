Programda, Psikolojik Danışman Nurettin Kaplan bir konuşma yaptı. Türkiye nüfusunun yüzde 12'sinin engelli olduğunu vurgulayan Kaplan, "Bugün bizim için bayram günü değil. Üzülerek ifade edeyim ki bazı sosyal paylaşım sitelerinde engelli yerine, sakat, özürlü gibi ifadeler kullanılıyor. Bu ifadeler ben ve benim gibi engelli arkadaşlarımı üzüyor. Türkiye nüfusunun yüzde 12' si engelli. Bu çok ciddi bir rakam ve ülkemizde 12 milyon kişi engelli demek" dedi.

ENGELLİ İSTİHDAMI

Programda Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal İşler Daire Başkanı Ziya Kesriklioğlu da bir konuşma yaptı. İnsana yapılan yatırımların daha uzun ömürlü olduğunu vurgulayan Ziya Kesriklioğlu, "Büyükşehir Belediyesi olarak fiziki birçok hizmet yapıyoruz. İnsana yapılan yatırımların daha uzun süreli olduğunu görüyoruz. Gönül ister ki daha çok şeyler yapalım. Geçmiş ile bugünü kıyasladığımızda önemli mesafeler aldığımızı görüyorum. Başbakanımız, 2018 yılında beş bin engelli kardeşimize istihdam sağlanacağını söyledi. 2002 yılına kadar engelli istihdamı beş bin iken şu an elli bini aştı. Çok şey değil ama geldiğimiz noktanın da küçümsenmemesi gereken bir nokta olduğunu söylüyorum" şeklinde konuştu.

Son olarak bir konuşma yapan Malatya Vali Yardımcısı Ali Sakar da son dönemlerde yapılan çalışmalar ve farkındalıklar ile önemli adımların atıldığını, toplumdaki her sağlıklı bireyin de bir engelli adayı olduğunu, bu gözle bakılırsa engelli kardeşlerimizin sıkıntılarının daha net anlaşılacağını söyledi. Yoğun katılımın olduğu programda konuşmaların ardından engellilerin yaşadığı sıkıntıları dile getiren bir tiyatro gösterimi yapıldı.

HABER MERKEZİ