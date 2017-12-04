“Engelli vatandaşlarımızın yanındayız” mesajı veren Çalık, basına yaptı yazılı açıklamasında şu ifadelere yerde verdi:

“Toplumumuzun tamamını ilgilendiren konuların başında yer alan engelli vatandaşlarımız için daha yaşanabilir bir dünya inşa etmek, AK Parti iktidarı olarak en öncelikli politikalarımızın başında gelmektedir. Engelli kardeşlerimize sahip çıkmak ve onların sorunlarının çözümüne katkı sunmak ise toplumsal bağlamda hepimizi çok yakından ilgilendiren ve tüm bireylerin ortak çabasını gerektiren bir sorumluluk bilincidir. AK Parti olarak bugüne kadar eğitim hizmetlerinden bakım hizmetlerine, istihdamdan ayrımcılığın önlenmesine kadar engelli kardeşlerimizi ilgilendiren pek çok konuda önemli adımlar attık. Engelli vatandaşlarımıza yönelik attığımız adımları yardım eksenli değil her zaman hak eksenli olarak şekillendirdik. 15 yıldır her ne yaptıysak bunları lütuf değil bir hakkın teslimi olarak gördük.”

“İLK VE TEK ÜLKE OLDUK”

Devletin engelli bireylere önem verdiğini ifade eden Çalık, “Bu kapsamda 2005 yılında engelli kanununu çıkarma hassasiyetini gösteren ilk parti olduk ve hayatın her alanında engellerin önünü açtık. AK Parti döneminin ilk engelliler kanunu olan, 5378 Sayılı Engelliler Kanunu ile engellilerimizin hayatını idame ettirme noktasında büyük kolaylıklar sağladık. 2010 yılında Anayasanın 10. maddesinde yapılan değişiklikle Engellilere Pozitif Ayrımcılık ilkesini anayasal düzeyde güvence altına alan ilk ve tek ülke olduk. 2013 yılında yaptığımız başka bir düzenleme ile de mevzuatta yer alan ve engelli kardeşlerimizi rahatsız eden uygunsuz ifadeleri mevzuattan temizledik. Engelli memur sayımız2002 yılında 5 bin 777 iken, bu rakamın51 bin 492’lereyükseldiğini görmekten memnuniyet duyuyoruz” ifadelerini kaydetti.

Evde bakım hizmetlerinin artırıldığını Belirten Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı Öznur Çalık, “Öte yandan bakıma muhtaç engelli kardeşlerimizi ilk defa bakım hizmeti kapsamına alarak, evde veya özel bakım merkezlerinde sunulan bakım hizmet ücretlerinin devletçe ödenmesine destek olduk. Bu amaçla 521 bin 424 engelli vatandaşımıza evde bakım hizmeti sağladık. Engelli vatandaşlarımıza sadece bugün değil, tüm yaşamları boyunca engin bir sevgiyle sahip çıkmalı, onların hayatını kolaylaştırmak adına hep birlikte destek olmalıyız. Kendimizi onların yerine koymalı, onlar gibi düşünmeli ve engelli insanlarımızın daha rahat yaşayabileceği engelsiz bir Türkiye’yi yarınlara taşımak için hep birlikte el ele çalışmalıyız” sözlerini kullandı.

HABER MERKEZİ