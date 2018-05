Malatya Altay Kışlası'nda engellilere yönelik temsili askerlik töreni yapıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan törende, temsili askerlik yapan engelliler toplu olarak ant içti. Engelli askerler daha sonra toplu halde mekanik nişancılık yarışmasına katıldı. Tüm engelli askerler başarılı sayılırken törende 2. Ordu Komutanlığı bünyesine katılan milli helikopter Atak'la yapılan şov, izleyicilerden tam not aldı.

Törende bir konuşma yapan 2. Ordu Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, 2. Ordu Komutanlığı olarak bir yandan hudut güvenliğini tesis ederken bir yandan da terörle mücadele harekatını başarı ve kararlılıkla sürdürdüklerini belirterek, “Geçtiğimiz yıl Fırat Kalkanı Harekatı'nı, bu yıl da Zeytin Dalı Harekatı'nı başarıyla tamamlamıştır” şeklinde konuştu.

Anayasanın 72. maddesi gereğince vatan hizmetinin her Türkün hakkı ve ödevi olarak düzenlendiğini ifade eden Kocaoğlu, “Askerlik mükellefiyeti asker millet kavramının dünyadaki yegane örneğini teşkil eden Türk ulusu için bir onur vesilesidir. Askerlik görevini yerine getiren her birey bunun haklı gururunu ömür boyu yaşamaktadır” diye konuştu.

Kocaoğlu’nun konuşmasının ardından askeri tören yapıldı. Çocuklarının bir günde olsa askeri üniforma girmesinin gururunu yaşayan aileler, bu anı fotoğraf çekerek ölümsüzleştirdi.

Törene 2. Ordu Garnizon Komutanı Tümgeneral Asım Kocaoğlu, Malatya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ertan Mumcu, 2. Ordu Harekat Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Hançeri Sayat ve engellilerin yakınları katıldı.

busabahmalatya.com