19 Temmuz 2017 Çarşamba

Engellilere tercihlerinde yardımcı olunuyor

Büyükşehir Belediyesi Engelli Koordinasyon Şube Müdürlüğü, EKPSS tercihlerinde engelli vatandaşlara yardımcı oluyor. 12 Temmuz’da başlayan engelli memur adaylarının tercih işlemleri 21 Temmuz’da sona erecek. ÖSYM tarafından engelli memur kadrosuna ise bu yıl 2 bin 545 atama yapılacak.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 10:55
Engellilere tercihlerinde yardımcı olunuyor

 Malatya Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığına bağlı Engelli Koordinasyon Şube Müdürlüğü tarafından, 12-21 Temmuz 2017 tarihleri arasında kabul edilen engelli memur adaylarının tercih işlemlerinde kendilerine danışmanlık hizmeti veriliyor.

 21 TEMMUZ SON GÜN
  Konuyla ilgili olarak verilen bilgilere göre, 12 Temmuz Çarşamba günü başlayan engelli memur adaylarının tercih işlemleri devam ediyor. Memurluk sınavına katılan engelli vatandaşlara tercih işlemleri aşamasında yardımcı olmak, işlemlerini daha sağlıklı ve güvenli bir şekilde sonuçlandırmak amacıyla Büyükşehir Belediyesi Engelli Koordinasyon Şube Müdürlüğü tarafından, ilk günden itibaren danışmanlık hizmeti verildiği ve bu hizmetin tercih işlemlerinin son günü olan 21 Temmuz tarihine kadar devam edeceği bildirildi.

2 BİN 545 ATAMA YAPILACAK
  ÖSYM tarafından engelli memur kadrosuna bu yıl,  lisans düzeyinden bin 348, ön lisans düzeyinden 507, lise düzeyinden 444, ilköğretim düzeyinden 246 olmak üzere toplam 2 bin 545 atama yapılacağı ifade edildi. Ayrıca 2010 yılında Engelli Koordinasyon Şube Müdürlüğü tarafından başlatılan EKPSS kursuna bugüne kadar 770 engelli vatandaşın başvurduğu, kursa devam eden 300 kişinin memur olarak atandığı dile getirildi.

HABER MERKEZİ
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