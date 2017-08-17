Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan ‘Malatya Geziyor’ programı devam ediyor. Haftanın iki günü iki tur olarak devam eden, Kültür ve Turizm Müdürlüğü’nün de desteklediği gezi programı Malatya Müzesi’nden başlıyor. Orduzu Çınar Park, Aslantepe Açıkhava Müzesi, Kırk Kardeşler Şehitliği, Hasan Basri Türbesi, Karahan Camii, Horasan Baba Türbesi, Sıddı Zeynep Türbesi, Poyrazlar Konağı, Hırslı Baba Türbesi, Ulucami, Silahtar Mustafa Paşa Kervansarayı, Battalgazi Surları ile devam eden turlar, Kanlı Kümbet ve Nefise Hatun Kümbeti ziyareti ile sona eriyor.

HOŞÇA VAKİT GEÇİRİYORLAR

Düzenli olarak devam eden gezi programının haricinde yaz okulu öğrencileri, kurs öğrencileri ve Büyükşehir Belediyesi Engelliler Koordinasyon Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen engelli gruplar da, aynı güzergahta gezdiriliyor. Gezi esnasında hoşça vakit geçiren engelliler, memnuniyetlerini ifade ederek Büyükşehir Belediye yetkililerine teşekkür ettiler.

BÜYÜK BİR DEĞİŞİKLİK OLDU

Gezi aracında programı değerlendiren Down Sendromlular Dernek Başkan Yardımcısı Nursel Vardı, gezinin çocuklar üzerinde iyi etkiler bıraktığını belirterek, “Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği ‘Malatya Geziyor’ programında özel çocuklarımızla ve aileleriyle güzel bir gün geçiriyoruz. Gezi esnasında gezdiğimiz yerleri bizlere, çocuklarımıza ve ailelerine anlatan, ikramlarda bulunan görevliler bizi ziyadesiyle memnun etti. Çocuklarımız anlasın ya da anlamasınlar, görsel olarak gezdikleri yerleri hissettiklerini düşünüyorum. Gezdikleri yerlerin çok özel yerler olduğunu anlayabildiklerini umuyorum. Gezi bizim için büyük bir değişiklik oldu. Çocuklarımızın bu atmosferde farklı duyguları yaşamaları, bizim için çok önemli. Onların sosyalleşmesi, beşeri ilişkilerde yer alması, toplumsallaşması, toplumla iç içe olması çok önemli bir olaydır bizim için. Birçok rehabilitasyon merkezinin çocukları gezide yer aldı. Otizimli, down sendromlu ve mental grubundaki çocuklarımız öğretmen, eğitmen ve aileleriyle birlikte el ele-kucak kucağa birlikte bir gezi yaptık" diye konuştu.

Yol boyunca müzik eşliğinde halay çekerek, oyunlar oynayarak vakit geçiren engelliler, üç saat süren gezinin ardından şehir merkezine döndüler.

İHA