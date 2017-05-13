Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba Engelliler Haftası nedeniyle bir mesaj yayınladı. Engelli yurttaşların yıllardan beri tutulmayacak boş vaatlerle oyalandığını ve ikinci sınıf vatandaş muamelesi gördüğünü savunan Veli Ağbaba, “Hükümet iktidara geldiği günden beri engellilerin sorunlarını kalıcı anlamda çözmek konusunda samimi olmamıştır. Gerek imzaladığı Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’ne uymakta, gerekse 5378 sayılı Kanun’da belirtilen engellilerin haklarına dair hükümleri uygulamakta geri durmaktadır” dedi.

Günümüzde hayatın her alanında engellilerin ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldığını, engellilere ayrılan kamu kadrolarının boş durumda olduğunu belirten CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, kendisinin de Milletvekili seçildiği günden itibaren görme engelli bir danışman ile çalıştığını ifade ederek, bu konuda herkesin üzerine düşen sorumluluğu alması ve gerekli hassasiyeti göstermesi gerektiğini belirtti.

ENGELLİLER ÖZGÜRCE SOKAKLARDA GEZEMİYOR

Engellilerin eğitimde erişilebilirlik sorunları yaşadıklarını, sınav olma koşullarının yetersizliği nedeniyle engellilerin okuma oranının düşük olduğunu kaydeden Ağbaba, “Kentlerdeki yetersiz ulaşım ve engelliler göz ardı edilerek uygulanan kentleşme nedeniyle engelliler özgürce sokaklarda dolaşamamaktadır. Çoğu kamu kurumu mimari olarak hala erişilebilirlik sorununu çözebilmiş değildir. Bilgiye erişim herkesin temel bir hakkıdır. Hala kamu kurumlarının internet siteleri erişilebilir olmadığından engelliler bilgiye erişimde ciddi problemlerle karşı karşıya bulunmaktadır. Bu referandumda bir kez daha görülmüştür ki engelliler gerek sandıklara erişimde gerekse teknik yetersizlikler nedeniyle hür iradeleri ile oy kullanmakta çok ciddi problemler yaşamışlardır” diye konuştu.

10 MİLYON ENGELLİYE TEK GENEL MÜDÜRLÜK

“Engellilerin yıllardan beri çözülemeyen rapor çilesi hala bu anlamdaki en önemli sorunlardan biridir” diyen Milletvekili Veli Ağbaba, “Engelli vatandaşlarımız bin bir güçlükle okuyup öğretmen olabilmekte, ancak sonrasında Milli Eğitim Bakanlığı engellilerden bir de ‘öğretmenlik yapabilir’ raporu istemektedir. Ayrıca engellilerle ilgili Türkiye’de sağlıklı bir veri istatistiğinin olmaması, Hükümetin engellilerin sorunları konusunda ne kadar samimi olduğunu da göstermektedir. Engellilere muhtaç sadakası verilerek evlerine hapsetmek, maalesef onları ikinci bir engelle de karşı karşıya bırakmaktadır. Sayıları gün geçtikçe artan ve yaklaşık 10 milyona varan engelli nüfusun bunca sorununu bir tek genel müdürlük ile idare etmek ve onların sorunlarına çözüm üretilmesini beklemek mümkün değildir. Engellilerin özgürlüğünün önündeki engellerin kaldırılması için TBMM gerekli düzenlemeler noktasında bir an önce uzlaşı ile adım atmalıdır” ifadelerini kullandı.

KANUN TEKLİFİMİZ MECLİSTE BEKLİYOR

Ağbaba açıklamasının sonunda şu ifadelere yer verdi:

“Özellikle görme engellilerin daha özgür ve daha rahat hareket etmelerini sağlayacak ve dünyanın birçok ülkesinde bulunan rehber köpeklerin ülkemizde de yasal bir altyapıya kavuşması gerekmektedir. Bu konu ile ilgili verdiğim kanun teklifinin komisyonlarda daha fazla bekletilmeden bir an önce Meclis Genel Kurulunda görüşülerek yasalaşması tüm görme engellilerin beklediği bir adımdır. Engellileri yalnızca engelliler haftasında hatırlayıp, vatandaşlarımıza sağlanan hakları birer lütuf gibi göstermek yerine, engellilerin 365 gün boyunca eşit bir yurttaş olarak yaşamalarını sağlamak gereklidir.”

HABER MERKEZİ