Malatya’da bir şirkette işçi olarak çalışan Cebrail Karakuş (40), geçtiğimiz yılın Ekim ayında vücut iltihaplanmasına bağlı olarak beyin kanaması geçirdi. Bir süre yoğun bakımda tedavi gören Karakuş’un tedavisine daha sonra Yeşilyurt ilçesine bağlı Zaviye Mahallesi'ndeki evinde devam edildi. Konuşmada güçlük çeken ve vücudunun büyük bir kısmını kullanamaz duruma gelen Karakuş, eşi Nurhayat Karakuş’un desteğiyle hayata tutunmaya çalışıyor. 2 çocukları olan ve kirada oturan Karakuş ailesi, başlarına gelen bu hastalığın ardından malulen emeklilik için başvuruda bulundu.

EVDE BAKIM ÜCRETİNE “TAMAM” DEDİLER

Turgut Özal Tıp Merkezi’ne Mart ayında başvuran Karakuş ailesi, 2 ay sonra Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan (SGK) gelen yazıyla adeta yıkıldı. Gelen resmi yazıda, SGK Bölge Sağlık Kurulunca incelenen rapor doğrultusunda hastanın çalışma gücünün yüzde 60’ını kaybetmediği ve bu gerekçeyle malulen emeklilik başvurusunun ret edildiği bildirildi. Bunun üzerine aile SGK Yüksel Sağlık Kurulu’na itirazda bulunurken; Nurhayat Karakuş, yatalak durumda olan eşi için Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne evde bakım ücreti için başvurdu. Haziran ayında Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi sağlık kurulu heyeti, Cebrail Karakuş’un bakıma muhtaç olduğunu belirleyerek, ağır engelli olarak yüzde 95 rapor verdi. Bu rapor doğrultusunda aileye Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü tarafından evde bakım ücreti ödenmeye başlayacak.

ÇOK ZOR DURUMDAYIZ

Nurhayat Karakuş, maddi açıdan zor durumda olduklarını ve mevcut yüzde 95’lik engel durumuyla eşinin malulen emekliliği hak ettiğini söyledi. Eşinin konuşma duyusu da dahil olmak üzere vücudunun tamamına yakınını kullanamadığını ifade eden Karakuş, “Bize Devlet Hastanesi yüzde 95 engelli raporu vermesine rağmen; bir diğer hastane, eşimin vücudunun yüzde 60’ını kullanabileceğini söyleyip, malulen emeklilik hakkımızı elimizden alıyor. Biz çok zor durumdayız. Evimiz kira ve 2 çocuğumu da okula göndermem gerekiyor. Devletimizden Allah razı olsun, eşimin bakım maaşını alıyoruz ama malulen emekli olmasını istiyoruz. Yetkililerden bize yardım etmelerini istiyoruz” diye konuştu.

EK RAPOR HER ŞEYİ DEĞİŞTİREBİLİR

SGK yetkilileri ise malulen emeklilik ve evde bakım ücreti yönetmeliklerinin ayrı olduğunu ifade ediyor. Malulen emeklilikte son kararı SGK Sağlık Kurulu’nun verdiğini bildiren yetkililer, bahse konu hastanın ilk verilen raporunda malulen emeklilik hakkı elde edemeyeceğini dile getiriyor. Ancak hastanın ailesi tarafından konunun SGK Yüksek Sağlık Kurulu’na itiraz edildiğini belirten yetkililer, istenilen ek rapor doğrultusunda bu kararın değişebileceğini söylüyor.

İHA