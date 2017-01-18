Meclis Toplantı Salonu’nda saat yapılan toplantıya Meclis Başkan Vekili Hasan Göğüs başkanlık etti. Meclis toplantısında ilk olarak 11 Ocak 2017 tarihinde yapılan toplantının karar özeti okunarak kabul edilirken, Darende İl Seçim Kurulu Başkanlığının yazısına istinaden Büyükşehir Meclis Üyesi Durmuş Doğan'ın istifa ettiği, yerine ise Orhan Ormancı'nın getirildiği, Meclis bilgisine sunuldu.

ENGELLİLER İÇİN ORTAK PROJE

Büyükşehir Meclisi, Arapgir’de yaşayan engelli vatandaşlar için önemli bir karar aldı. Beyazay Derneği Arapgir Şubesinden eğitim alan bedensel, zihinsel, yaygın gelişimsel ve özel öğrenme güçlüğü olan engelli çocukların okula gidiş gelişlerinin bir araçla sağlanması için Büyükşehir Belediyesi ile ortak proje yapılması talebi oy çokluğu ile kabul edildi.

YAZIHAN’A ATLI SPOR KOMPLEKSİ

Meclis toplantısında, Yazıhan ilçesinde 48 dönüm alanda Atlı Spor Kompleksi Projesinin Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılması ile ilgili madde kabul edilirken, MAŞTİ'nin doğu ve batısında yer alan toplam 150 araç kapasiteli otopark alanının, Esenlik Şirketine 5 yıllığına kiraya verilmesi de oy çokluğu ile kabul edildi.

İMAR MADDELERİ

Gündemde bulunan imar ağırlıklı diğer maddelerin bir kısmı görüşülerek karar alınırken, bir kısmı ilgili komisyonlara havale edildi, bir kısmı ise Şubat ayı Meclis toplantısında görüşülmek üzere ertelendi.

Malatya Büyükşehir Belediye Meclisi, Şubat Ayı toplantısını, 8 Şubat 2017 Çarşamba günü saat 14.00’te yapmayı kararlaştırdı.

HABER MERKEZİ