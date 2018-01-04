Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE)’ de aylık yüzde 0,65 artış gerçekleşti. Malatya’da bir ay önceye göre en yüksek artış yüzde 1,92 ulaştırma grubunda gerçekleşti.

MALATYA’DA NE YÜKSEK ARTIŞ ULAŞIMDA

Malatya’da bir ay önceye göre en yüksek artış yüzde 1,92 ulaştırma grubunda gerçekleşti.

Aralık ayında endekste yer alan gruplardan, mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri yüzde 1,25, gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 0,78, konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar yüzde 0,45,lokanta ve oteller yüzde 0,09, sağlık yüzde 0,09 harcama gruplarında artış gerçekleşirken; alkollü içecekler ve tütün yüzde 0,01,çeşitli mal ve hizmetler yüzde 0,04, haberleşme yüzde 0,22, giyim ve ayakkabı yüzde 0,34, eğlence ve kültür yüzde 0,39 harcama gruplarında düşüş gerçekleşti. Eğitim grubunda değişim olmadı.

Malatya İstatistikî Bölgesinde bir önceki yılın aynı ayına göre Tüketici Fiyatları Endeksi’nde (TÜFE) en yüksek artış yüzde 19,97 ile giyim ve ayakkabı grubunda gerçekleşti. Ulaştırma yüzde 18,53, sağlık yüzde 15,21, mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri yüzde 12,94, lokanta ve oteller yüzde 12,04,gıda ve alkolsüz içecekler yüzde 11,44, eğitim yüzde 11,41,çeşitli mal ve hizmetler yüzde 0,94),konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar yüzde 9,00 ile artışın yüksek olduğu diğer harcama grupları oldu.

PATLICAN REKORA KOŞUYOR

Malatya İstatistiki Bölgesinde seçilmiş maddeler arasında en yüksek fiyat artışı gösteren madde Patlıcan oldu. Patlıcanın ortalama fiyatı bir önceki aya göre yüzde 39,54, fasulye yüzde 22,86, domates yüzde 14,08, çizme (kadın için) yüzde 12,82, elektrikli küçük ev aletleri (tost makinası) yüzde 11,85 oranında artış gösterdi.

EN ÇOK UCUZLAYAN ÜRÜN PORTAKAL

Malatya İstatistiki Bölgesinde seçilmiş maddeler arasında en fazla fiyat düşüşü gösteren madde Portakal oldu. Portakalın ortalama fiyatı bir önceki aya göre yüzde 30,50, ıspanak yüzde 29,03, karnabahar yüzde 19,39, hırka (kadın için) yüzde 6,39, kaban anorak tipi (çocuk için) yüzde 4,94 oranında düşüş gösterdi.

HABER MERKEZİ