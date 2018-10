Enflasyon çağrısı

Malatya Tüketici Eğitim ve Koruma Derneği eski Başkanı ve şimdiki Tüketici Danışmanı Ali Düzova, Malatyalıları enflasyonla Topyekun Mücadele konusunda Malatyalılara çağrıda bulundu. başta bankalar olmak üzere market ve esnafları bu mücadeleye katılmalarını isteyen Düzova, BUSABAH gazetesine konuştu.

Hükümet tarafından başlatılan, Enflasyonla Topyekun Mücadele Programını çok iyi bulduğunu dile getiren Düzova, herkesi yüzde 10 indirim kampanyasına katılmaya davet ettiğini söyledi.

HER YÖNDEN DESTEK SAĞLAMALI

Tüketicilere her konuda destek olunması gerektiğini ifade eden Düzova, “Enflasyonla mücadeleye ilk olarak bankalar katılmalı, bankalar her konuda vatandaşlara destek olmalıdır. Başta kredi kartları olmak üzere birçok kredilerdeki yüksek faiz oranları aşağıya çekilmeli, vatandaşların rahat nefes alması sağlanmalıdır. Tabi ki bu konuda devlette bankaların yanında olmalı, bankalara da her yönden destek sağlamalı. Daha sonra büyük marketler başta olmak üzere, toptancılar, esnaflar, konfeksiyoncular da tüketicilerin yanında olmalı, yüzde 10’luk indirim kampanyasına ortak olup, dar gelirli vatandaşlara, tüketicilere destek olmalılar” diye konuştu.

GÜNLÜK NE KADAR EKMEK ÇÖPE GİDİYOR?

Vatandaşların da bu konuda ödevleri bulunduğunu belirten Düzova, “Öte yandan vatandaşlarımızın, tüketicilerimizin de bazı ödevleri olmalı bu konuda. Özellikle israf konusunda daha dikkatli olmalılar. İsrafla ilgili mücadelenin yapılması gerekiyor. Bu konuda hem iktidar hem muhalefet partiler bir araya gelmeli ve israfla ilgili yapılacak mücadeleye destek vermeliler. Günlük ne kadar ekmek çöpe gidiyor, günlük ne kadar çöpe kağıt gidiyor? Bu kağıtlar ithal geliyor. Neden bunlar geri dönüşüme gidip, bizim ülkemizde işlenmesin, ülkemizde üretilmesin. Enflasyonla mücadelede insanların bilinçlendirilmesi lazım ve bu mücadeleye topyekun gerilmesi gerekiyor. Enflasyonla mücadelede israfla mücadele edilirse enflasyon kesinlikle düşer” ifadelerini kullandı.