02 Ocak 2018 Salı

Enflasyon Aralık'ta yüzde 9,33 arttı

2017 yılında perakende fiyatlar ortalama yüzde 9.33, toptan fiyatlar ise yüzde 12.77 artış gösterdi.

02 Ocak 2018 Salı 12:03
Enflasyon Aralık'ta yüzde 9,33 arttı

  İstanbul Ticaret Odası (İTO) Aralık 2017 İstanbul için enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre; İstanbul'da 2017 Aralık ayında perakende fiyatlar yüzde 0.65, toptan fiyatlar ise yüzde 1.94 oranında arttı. İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) 1995 bazlı ücretliler geçinme indeksi 2017 Aralık ayı itibariyle yıllık ortalama yüzde 9.33, toptan eşya fiyatları indeksi ise yıllık ortalamada yüzde 12.77 olarak gerçekleşti.

Perakende fiyatlar 2017 Aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 9.50, toptan fiyatlar ise yüzde 11.32 arttı.

SEKTÖRLER BAZINDA DEĞİŞİM ORANLARI
  Aralık 2017’de perakende fiyatlar bir önceki aya göre; ev eşyası harcamalarında yüzde 1.43, gıda harcamalarında yüzde 1.42, sağlık ve kişisel bakım harcamalarında yüzde 1.33, konut harcamalarında yüzde 0.35, ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 0.13 artış gösterdi. Aynı dönemde kültür, eğitim ve eğlence harcamalarında yüzde 3.98, giyim harcamalarında yüzde 0.11 azalış gerçekleşirken, diğer harcamalar grubunda ise fiyat değişimi izlenmedi.

2017 Aralık ayı itibariyle toptan fiyatlar ise aylık bazda, kimyevi maddeler grubunda yüzde 19.79, gıda maddeleri grubunda yüzde 1.61, inşaat malzemeleri grubunda yüzde 0.77, işlenmemiş maddeler grubunda yüzde 0.49, mensucat grubunda yüzde 0.28 artış gösterdi. Aynı dönemde madenler grubunda yüzde 0.57, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 0.34 azalış meydana geldi.

İHA
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