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Enes Gün, dünya evine girdi

Fethullahçı Terör Örgütü’nün 15 Temmuz’daki darbe girişimi sırasında yaralanarak gazi olan Enes Gün, dünya evine girdi. Gazi Gün, hayatının en mutlu gününü yaşadığını söyleyerek, katılanlara teşekkür etti.

24 Temmuz 2017 Pazartesi 11:17
Enes Gün, dünya evine girdi

  FETÖ tarafından 15 Temmuz’da gerçekleştirilen hain darbe girişimi sırasında Malatya‘da 2. Ordu Komutanlığı önünde darbeci askerlerin açtığı ateş sonucu yaralanarak gazi olan Enes Gün, düzenlenen düğün töreni ile hayatını Yasemin Bayındır ile birleştirdi.

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  Düğün törenine Malatya Valisi Ali Kaban, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal, İl Müftüsü Ümit Çimen ve çok sayıda davetli katıldı. Gazi Gün, hayatının en mutlu gününü yaşadığını kaydederek, düğünlerine iştirak ederek kendilerini yalnız bırakmayan herkese teşekkür etti.

İHA
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