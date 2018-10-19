Enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmalı

Çatılarda Güneş Enerjisi Sanayicileri ve Endüstri Derneği (GENSED) tarafından Malatya Ticaret ve Sanayi Odası’nda (MTSO), “Çatılarda Güneş Enerjisi Santrali (GES) Uygulama Fırsatları” konulu bir seminer düzenlendi. Toplantıya, TSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cebrail Aldı, TSO Meclis Başkanı Hasan Özkan, SOLAREDGE Ülke Müdürü Cemil Tolun, GENSED Genel Sekreteri Hakan Erkan, İş Geliştirme Uzmanı İlhan Gündüz, Proje Tasarım Uzmanı Ahmet Nafisa ve birçok firma yetkilisi katıldı.

2 oturum halinde gerçekleşen seminerde ilk konuşmayı TSO Yönetim Kurulu Başkan Vekili Cebrail Aldı yaptı. Başkan Vekili Aldı, Türkiye’nin hali hazırda Avrupa'da güneş enerjisinde en büyük potansiyele sahip olan ülkelerin başında geldiğini söyledi.

KÜRESEL GÜCÜ ARTIRIYOR

Enerjinin günlük hayatın vazgeçilmezi olduğunu ifade eden Aldı, “Güneş alan arazi bakımından Türkiye zengin ve şanslı bir ülke. Enerji sadece ticari hayatın değil, günlük hayatımızın da vazgeçilmez bir parçası. Küresel ekonominin de en kritik konularından biri. İhtiyaç duyduğu enerjiyi kendi imkânları ile üreten ülkelerin küresel gücü artmaktadır. Ülkemiz bulunduğu coğrafi konumu ve jeopolitik yapısı ile bütün yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanma imkânına sahiptir. Ülkemizin enerjide dışa bağımlılıktan kurtulmasının en akılcı yolu da yenilenebilir enerjidir. Yenilenebilir enerjide dışa bağımlılığı ve enerji maliyetlerini önemli ölçüde azaltacaktır. Millî gelirden istihdama, yatırım alanlarından çevresel faktörlere, enerji arz güvenliğinden kaynak çeşitlendirmesine kadar birçok alanda önemli faydalar sağlayacaktır. Bu durum ülkemizi enerji ticaretinde merkez ülke yapabilir ve enerjide kendi kendisine yetebilen bir ülke konumuna taşıyabilir” şeklinde konuştu.

İHTİYAÇLARIN BİR KISMINI KARŞILIYOR

Aldı, “Malatya’da da Büyükşehir Belediyesi ve İnönü Üniversitesi tarafından güneş enerjisi tarlası oluşturularak elektrik ihtiyaçlarının bir kısmını karşılamaktadırlar. Organize Sanayi Bölgelerindeki yatırımcılarımız zaman içerisinde güneş enerjisi yatırımlarından yararlanarak hem elektrik girdileri düşürmüş olacaklar hem de ülkemizin enerji bağımsızlığına ve cari açığın kapanmasına katkıda bulunmalarının yanı sıra, yeni pazarlar açarak yeni istihdam imkanlarının oluşturmuş olacaklar. Malatya TSO olarak yatırımcılarımızın her zaman yanındayız” ifadelerini kullandı.