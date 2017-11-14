14 Kasım 2017 Salı

En zengin isimler açıklandı

Ekonomist dergisinin geleneksel çalışmaları arasında yer alan Türkiye’nin en zengin kişi ve aileleri listelendiği ‘En Zengin 100 Araştırması’nın bu yıl 14’üncüsü yapıldı. Listede Malatyalı 3 isim ve bir şirket ailesi bulunuyor.

14 Kasım 2017 Salı 12:21
En zengin isimler açıklandı

  En son Forbes Türkiye’nin açıkladığı 2016 “En Zengin 100 Türk” listesinde 6 Malatyalı iş adamı yer almıştı. Listenin ilk sırasında 2.9 milyar dolarlık servetiyle iş adamı Murat Ülker bulunurken, Malatyalı iş adamları Erman Ilıcak ve Mustafa Küçük 2’şer milyar dolarlık servetleriyle listenin 5’inci sırasını paylaşıyorlardı.

İŞTE O İSİMLER
  Ekonomist dergisinin son araştırmasındaki listede ise Malatyalı zengin isimler şöyle oldu:

“36’ncı sırada Mehmet Ali Aydınlar
39’uncu sırada Erman Ilıcak
58’inci sırada Ahmet Çalık
60’ıncı sırada Küçük ailesi”

Malatyalı 6 işadamından Erman Ilıcak, Mustafa Küçük, Ahmet Çalık ve Vahap Küçük’ün Malatya‘da yatırımları bulunuyor.

Öte yandan söz konusu listede, en zengin isimler sıralamasında Malatyalı isimlerin alt sıralara düştüğü de gözlerden kaçmadı. 

TÜRKAN YILDIZ
Anahtar Kelimeler: Busabah

Bu habere yorum yapan ilk siz olun!

  • Ad Soyad:

  • Yorum:

  •  

    @name x

    • UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. Ayrıca suç teşkil edecek hakaret içerikli yorumlar hakkında muhatapları tarafından dava açılabilmektedir.

    İLGİLİ HABERLER

    YAZARLAR Tümü
    EN ÇOK OKUNANLAR
    EN ÇOK YORUMLANANLAR
    LİNKLER
    E-GAZETE
    • BUSABAH GAZETESİ - 14 Kasım 2017 Manşeti
    • BUSABAH GAZETESİ - 11 Kasım 2017 Manşeti
    ARŞİV
    Haber Sistemi | TE Bilişim
    2017 © Copyright © by Busabah Malatya 2017