En son Forbes Türkiye’nin açıkladığı 2016 “En Zengin 100 Türk” listesinde 6 Malatyalı iş adamı yer almıştı. Listenin ilk sırasında 2.9 milyar dolarlık servetiyle iş adamı Murat Ülker bulunurken, Malatyalı iş adamları Erman Ilıcak ve Mustafa Küçük 2’şer milyar dolarlık servetleriyle listenin 5’inci sırasını paylaşıyorlardı.

İŞTE O İSİMLER

Ekonomist dergisinin son araştırmasındaki listede ise Malatyalı zengin isimler şöyle oldu:

“36’ncı sırada Mehmet Ali Aydınlar

39’uncu sırada Erman Ilıcak

58’inci sırada Ahmet Çalık

60’ıncı sırada Küçük ailesi”

Malatyalı 6 işadamından Erman Ilıcak, Mustafa Küçük, Ahmet Çalık ve Vahap Küçük’ün Malatya‘da yatırımları bulunuyor.

Öte yandan söz konusu listede, en zengin isimler sıralamasında Malatyalı isimlerin alt sıralara düştüğü de gözlerden kaçmadı.

TÜRKAN YILDIZ