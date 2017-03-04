TÜFE’de (2003=100) 2017 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,51 artış, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 2,73, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,43 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 8,22 artış gerçekleşti.

EĞİTİM GRUBUNDA DEĞİŞİM OLMADI

TRB1 Malatya İstatistiki Bölgesinde ana harcama grupları itibariyle bir ay önceye göre en yüksek artış yüzde 3,69 ile ulaştırma grubunda gerçekleşti. Şubat ayında endekste yer alan gruplardan sağlık (yüzde 1,81), çeşitli mal ve hizmetler (yüzde 0,98), eğlence ve kültür (yüzde 0,89), konut, su, elektrik, gaz ve diğer yakıtlar (yüzde 0,85), haberleşme (yüzde 0,76), gıda ve alkolsüz içecekler (yüzde 0,47), lokanta ve oteller (yüzde 0,44) gruplarında artış gerçekleşirken; giyim ve ayakkabı (yüzde 5,95), mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri yüzde 1,22) gruplarında düşüş meydana geldi. Alkollü içecekler ve tütün grubunda ve eğitim grubunda ise değişim olmadı.

GEÇEN YILA GÖRE ALKOL ARTTI

TRB1 Malatya İstatistiki Bölgesinde bir önceki yılın aynı ayına göre Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE)’de en yüksek artış yüzde 22,35 ile alkollü içecekler ve tütün grubunda gerçekleşti. Ulaştırma (yüzde 17,61), sağlık (yüzde 12,30), çeşitli mal ve hizmetler (yüzde 11,83), lokanta ve oteller (yüzde 10,89), gıda ve alkolsüz içecekler (yüzde 9,23), giyim ve ayakkabı (yüzde 8,44) ile artışın yüksek olduğu diğer harcama grupları olarak oluştu.

MANDALİNA BAŞI ÇEKTİ

TRB1 Malatya İstatistiki Bölgesinde seçilmiş maddeler arasında en yüksek fiyat artışı gösteren madde mandalina oldu. Mandalinanın ortalama fiyatı bir önceki aya göre (yüzde 57,90), şehirlerarası otobüs ücreti (yüzde 22,62), portakal (yüzde 18,43), tuvalet kağıdı (yüzde 10,70), röntgen ücreti (yüzde 8,26) oranında arttı. TRB1 Malatya İstatistiki Bölgesinde seçilmiş maddeler arasında en fazla fiyat düşüşü gösteren madde domates oldu. Domatesin ortalama fiyatı bir önceki aya göre (yüzde 26,82), kabak (yüzde 21,36), karnabahar (yüzde 21,05), kadın ceket (yüzde 15,64), kadın bot (yüzde 14,23) oranında düşüş gösterdi.

TÜRKİYE GENELİ ULAŞTIRMA OLDU

Türkiye geneli TÜFE’de 2017 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre yüzde 0,81, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 3,29, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 10,13 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 7,88 artış gerçekleşti. Aylık en yüksek artış yüzde 2,82 ile ulaştırma grubunda oldu. İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması 2. Düzey’de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış yüzde 4,44 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış yüzde 12,24 ile TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış yüzde 9,44 ile TR62 (Adana, Mersin) bölgesinde gerçekleşti.

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