04 Mart 2017 Cumartesi

En rütbeli isim “Adem Huduti” oldu

15 Temmuz darbe girişimi esnasında darbeye destek veren FETÖ’cülerin rütbeleri belli oldu. Darbe girişimine ilişkin hazırlanan ana iddianamede FETÖ'nün kanlı darbe girişiminde yer alan en rütbeli isim 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti oldu.

04 Mart 2017 Cumartesi 11:44
En rütbeli isim “Adem Huduti” oldu

  Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili çatı iddianamesinde yer alan 221 şüphelinin, biri orgeneral, 3'ü korgeneral, 4'ü tümgeneral, 16'sı tuğgeneral, 3'ü tuğamiral, 26'sı albay, 27'si yarbay, 37'si binbaşı, 21'i yüzbaşı, kalanlar ise diğer alt rütbelerde. FETÖ'nün kanlı darbe girişiminde yer alan en rütbeli isim ise 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti.

HABER MERKEZİ
Anahtar Kelimeler: Busabah HaberBusabah Malatya Haber15 Temmuz Darbe

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