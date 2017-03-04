Edinilen bilgiye göre, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin Genelkurmay Başkanlığı'ndaki eylemlerle ilgili çatı iddianamesinde yer alan 221 şüphelinin, biri orgeneral, 3'ü korgeneral, 4'ü tümgeneral, 16'sı tuğgeneral, 3'ü tuğamiral, 26'sı albay, 27'si yarbay, 37'si binbaşı, 21'i yüzbaşı, kalanlar ise diğer alt rütbelerde. FETÖ'nün kanlı darbe girişiminde yer alan en rütbeli isim ise 2. Ordu Komutanı Orgeneral Adem Huduti.

HABER MERKEZİ