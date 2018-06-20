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En kaliteli otoyollara sahip 30’uncu ülke olduk

137 ülke arasında Türkiye’nin en kaliteli otoyollara sahip 30’uncu ülke olduğu belirlendi. Listenin ilk sırasında birleşik Arap emirlikleri yer aldı.

En kaliteli otoyollara sahip 30’uncu ülke olduk

137 ülke arasında Türkiye’nin en kaliteli otoyollara sahip 30’uncu ülke olduğu belirlendi. Listenin ilk sırasında birleşik Arap emirlikleri yer aldı.

20 Haziran 2018 Çarşamba 12:47
En kaliteli otoyollara sahip 30’uncu ülke olduk

Türkiye 137 ülke arasında en kaliteli otoyollara sahip 30’uncu ülke oldu. Listenin 30’uncu sırasında yer alan Türkiye’nin en yakın rakipleri ise; Afrika ülkeleri olan Namibya ve Ruanda olarak belirlendi. Bunun yanı sıra Türkiye’nin; Umman, Hırvatistan, Şili, Ekvator ve Güney Kıbrıs Rum gibi ülkelerin gerisinde kaldığı saptandı.

İLK SIRASINDA BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ YER ALDI

Dünyanın en kaliteli kara taşıma ağının da Birleşik Arap Emirlikleri’ne ait olduğu saptandı. 6,4 puan ile listenin birinci sırasına yerleşen Birleşik Arap Emirlikleri’ni, 6,3 puanla Singapur ikinci sıradan, Singapur ile aynı puanı paylaşan İsviçre’de üçüncü sıradan, 6,2 puanla da Hong Kong dördüncü sıradan takip etti. Beşinci sırada yer alan ülke ise 6,1 puanla Hollanda oldu. İlk 10’da yer alan diğer ülkeler; Japonya, Fransa, Portekiz, Avusturya ve Amerika Birleşik Devletleri olarak görüldü.

Buna karşın listenin son sırasında yer alan ülke 2,0 puanla Moritanya olarak görüldü. Listenin son sıralarında yer alan diğer ülkelerde Madagaskar ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti olarak tespit edildi. Hazırlanan raporda dikkat çeken ayrıntılardan bir tanesi ise; Umman, Hırvatistan, Şili, Ekvator ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi gibi ülkelerin gerisinde olan 5,0 puanlı Türkiye’nin, Suudi Arabistan, Brunei Sultanlığı, Kuveyt, Çin, Rusya, Belçika ve İtalya gibi ülkelerin önünde yer alması oldu. 

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MalatyaOtoyolTÜRKİYE
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