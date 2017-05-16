16 Mayıs 2017 Salı

En iyiler ödüllendirildi

Zafer Okulları Eğitim Kurumları TEOG 2 sınavında tüm soruları doğru olarak cevaplayan öğrencilerini başarılarından dolayı ödüllendirdi.

16 Mayıs 2017 Salı 11:32
En iyiler ödüllendirildi

  Ödül töreninde konuşan yönetim kurulu başkanı Özcan Mercan, “Böylesi büyük başarı elde eden öğrencilerimizi alınlarından öpüyorum. Aylarca hiç durmadan yoğun bir emek çekerek bu başarıyı elde ettiler. Derslere düzenli devam edip verilen ödevleri eksiksiz yapmaları, haftalık çalışma reçetelerine düzenli uymaları bu başarının sağlanmasında kilit rol oynamıştır. Kurumsal bir yapıda hareket ederek düzenli bir çalışma sergileyen öğrencilerimizin başarılı olmaları için yoğun emek harcayan öğretmenlerimize idarecilerimize ve tüm görevlilerimize de teşekkür ederim” dedi.

Mercan, “Başarıya ulaşmak için en başta doğru yerde başlamak gerekir. Doğru yerde başlarsanız güven içinde başarıya ulaşırsınız. Bu bilinçle hareket ederek zafer okullarını tercih eden velilerimizi de kutluyorum. Üniversite hazırlıkta yüzde yüz başarı elde eden kurumumuzun TEOG sınavlarında da büyük başarılara imza atmasıyla her alanda kurumumuzun en iyi en başarılı olması bizim için öğrencileriz içim ve velilerimiz için bir gurur vesilesidir” diye konuştu.

MUTLU SARIGÜL
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