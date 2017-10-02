Bir dizi ziyaret için Hatay'a giden Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, Uzun Çarşı'yı ziyaret edip esnafa gül dağıtarak, sorunlarını dinledi. Mehmet Ali Yılmaz isimli bir ayakkabı üreticisi Bakan Tüfenkci’ye kundura cinsi ayakkabı hediye ederken, bir bıçakçı ise bıçak takımı hediye etti.

ESNAF, İŞ VE AŞ DERDİNDE OLDU

Daha sonra Kurşunlu Han’ı ziyaret eden Bakan Tüfenkci, Ahmediye Camii avlusunda da esnaflarla oturup sohbet etti. Sınır sorunlarının çözülüp Hatay ekonomisinin yeniden canlanacağının müjdesini veren Tüfenkci, “Esnaflarımız bu ekonominin temel omurgalarından birisidir. Esnaf kardeşimiz hep huzurdan, barıştan yana oldu. Aş ve iş derdinde oldu. Biz esnafa her türlü desteği verme noktasında neler yapabiliriz, bununla ilgili önerilerinizi hayata geçirmek istiyoruz. Burada yaptıklarımızı saymak istemiyorum. Gerçekten Hatay’ımız bölgemizin parlayan yıldızlarından bir tanesi. Çok değil, 5-6 yıl sonra farklı bir Hatay’ı göreceğiz. Gerek yatırımlarımızla, organize sanayilerimizle, gerek sınır kapılarımızdaki bu sıkıntıları kısa zamanda çözerek Hatay hak ettiği yere gelecek. Bundan da esnaf kardeşlerimiz faydalanacak. Biz bir ve beraber olduğumuz sürece yapamayacağımız hiçbir şey yok” dedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, daha sonra Antakya Belediyesi’nin yapmış olduğu aşureyi vatandaşlara dağıttı.

İHA