Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 2,3 ile en düşük taşkömüründe gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 81,3 iken linyitte yüzde 103,3 olarak hesaplandı.



EN FAZLA TERMİK SANTRALLERE YAPILDI

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; taşkömürü teslimatının; yüzde 42,6’sı termik santrallere, yüzde 12,5’i kok tesislerine, yüzde 4,2’si demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken linyit teslimatının; yüzde 86,5’i termik santrallere ve yüzde 8,4’ü demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokunun ise yüzde 93,1’i demir-çelik sanayine sevk edildi.

İHA