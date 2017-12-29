29 Aralık 2017 Cuma

En fazla üretim ve teslimat linyitte gerçekleşti

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı Ekim ayı katı yakıtlar istatistiklerini açıkladı. Buna göre; katı yakıtların 2017 yılı Ekim ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına bakıldığında; taşkömürünün 92 bin 340 ton, linyitin 6 milyon 878 bin 338 ton ve taşkömürü kokunun 378 bin 430 ton, teslimat miktarlarına bakıldığında ise; taşkömürünün 3 milyon 992 bin 290 ton, linyitin 6 milyon 659 bin 443 ton ve taşkömürü kokunun 465 bin 468 ton olarak gerçekleştiği görüldü.

29 Aralık 2017 Cuma 12:50
En fazla üretim ve teslimat linyitte gerçekleşti

   Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 2,3 ile en düşük taşkömüründe gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 81,3 iken linyitte yüzde 103,3 olarak hesaplandı.

EN FAZLA TERMİK SANTRALLERE YAPILDI
   Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; taşkömürü teslimatının; yüzde 42,6’sı termik santrallere, yüzde 12,5’i kok tesislerine, yüzde 4,2’si demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken linyit teslimatının; yüzde 86,5’i termik santrallere ve yüzde 8,4’ü demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokunun ise yüzde 93,1’i demir-çelik sanayine sevk edildi. 

İHA
Anahtar Kelimeler: BusabahLinyitTaşkömürü

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