Buna göre; katı yakıtların 2017 yılı Eylül ayı toplam satılabilir üretim miktarlarına bakıldığında; taşkömürünün 74 bin 354 ton, linyitin 4 milyon 677 bin 764 ton ve taşkömürü kokunun 359 bin 665 ton, teslimat miktarlarına bakıldığında ise; taşkömürünün 3 milyon 317 bin 641 ton, linyitin 4 milyon 520 bin 841 ton ve taşkömürü kokunun 437 bin 931 ton olarak gerçekleştiği görüldü.

Üretilen katı yakıtların teslimatları karşılama oranı yüzde 2,2 ile en düşük taşkömüründe gerçekleşti. Bu oran taşkömürü kokunda yüzde 82,1 iken linyitte yüzde 103,5 olarak hesaplandı.

TAŞKÖMÜRÜ VE LİNYİT TESLİMATI

Katı yakıtların teslimat yerlerine göre dağılımı incelendiğinde; taşkömürü teslimatının; yüzde 48,5’i termik santrallere, yüzde 11,7’si kok tesislerine, yüzde 6,3’ü demir-çelik haricindeki sanayiye yapılırken linyit teslimatının; yüzde 83,5’i termik santrallere ve yüzde 11,4’ü demir-çelik haricindeki sanayiye yapıldı. Taşkömürü kokunun ise yüzde 93,4’ü demir-çelik sanayine sevk edildi.

İHA