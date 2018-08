“En derin ekonomik krizi yaşıyoruz”

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Malatya İl Örgütü, Genişletilmiş İlçe Danışma Kurulu Toplantısı gerçekleştirdi. Parti binasında düzenlenen ve CHP İl Başkanı Enver Kiraz, İl başkanları, eski yöneticiler ve üyelerin yer aldığı toplantıda konuşan İl Başkanı Enver Kiraz, hem parti içerisindeki sorunları hem de ülke ile Malatya gündemini değerlendirdi.

Bugün hem Battalgazi hem de Yeşilyurt ilçelerinin Genişletilmiş İlçe Danışma Kurulu Toplantılarını gerçekleştirdiklerini ifade eden Başkan Kiraz, Cumhuriyet Halk Partisi’nin, geçmişten bugüne, kendi içerisinde en fazla tartışan, en fazla konuşan ve bu tartışmaları zaman zaman belki çok üst seviyelerde yürüten bir siyasi parti olduğunu söyledi.

PARTİ İÇERİSİNDEKİ SORUNLARI KONUŞUYORUZ

Toplantıların sonunda bir rapor hazırladıklarını dile getiren Başkan Kiraz, “Ama sonuçta bir yere oturtan ve sonuçları iyi analiz eden ve bunu geleceğe yorumlayabilen ve her zaman da kendi içerisinde değişimi, dönüşümü sağlayabilen 95 yıldır bu ülkenin önemli bir unsuru olarak siyasi yaşamına devam eden bir parti. Danışma kurullarında öncelikle geride bıraktığımız seçimlerin sonuçlarını tartışıyoruz. Nerede eksiğimiz, nerede fazlamız var, bunların tümünü ayrıntılı olarak, arkadaşlarımızın düşüncelerini alarak birer rapor hazırlıyoruz. Bu raporu bizler değerlendireceğiz ve raporları Genel Merkezi’mizin bilgisine, onayına sunacağız. Daha sonra partimiz İl Başkanlar Toplantısı gerçekleştirecek. Bu seçim sonuçlarını analiz etme, değerlendirme toplantıları devam edecek. bu süreç işliyor. Biz de bu kapsamda bu toplantıları yapıyoruz. bu toplantıları hem seçimleri hem de parti içerisindeki sorunları konuşuyoruz. Aynı zamanda Türkiye’nim içerisinde bulunduğu zorlu durumu da konuşuyoruz. Bunların karşısında alacağımız önlemlerin hepsini masaya yatırıyoruz. Ve tüm bunların sebebi önümüzdeki döneme daha emin adımlarla yürümek, yerel seçimlere daha güçlü bir şekilde hazırlanmak ve bugünkü kötü gidişata Cumhuriyet Halk Partisi’nin güçlü yapısıyla son vermek” şeklinde konuştu.

“DEMOKRASİ TAMAMEN ASKIYA ALINMIŞTIR”

“Bir seçimi 24 Haziran’da geride bıraktık. Seçim de her gittiğimiz sokakta, mahallede, mitingde, her toplantıda bir şeyi dile getirdik” diyen Başkan Kiraz, sözlerine şöyle devam etti:

“Artık ‘tamam’ diye bir sloganımız vardı. ‘İşsizliğe, yoksulluğa, ekonomik sıkıntılara, eğitimdeki çöküşe artık tamam’ dedik. Gerçekten 13 yıldır bizi yöneten iktidar, ülkeyi her anlamda bir çıkmaza sokmuştu. Ve ülkeyi bu çıkmazdan kurtarmak için bir değişime ve Cumhuriyet Halk Partisi iktidarına ihtiyaç olduğunu ifade etmiştik. toplumun bütün sorunlarına parmak basan, bütün sorunları çözebilecek bir seçim bildirgemiz mevcuttu. Ama maalesef vatandaş tekrar aynı partiyi, onun Cumhurbaşkanını iktidara taşıdı. Ama çok kısa bir sürede bizim kaygılarımız maalesef ülkede gerçekleşiyor. Özellikle son birkaç gündür yaşananlar aslında normal şeyler değil. Cumhuriyet tarihinin en derin, en önemli ekonomik krizlerinden birisini yaşıyoruz. 1994’te, 1999’da, 200’de yaşanan ekonomik krizleri hatırladığımızda o zaman hükümetler, iktidarlar sorumlu tutulurdu. Hatta bu krizler birçok hükümetin bozulmasına, birçok iktidarın gitmesine, seçimlerin yenilenmesine sebep olmuştu. ama bugün görüyoruz ki, hükümet hiç kendini sorumlu tutmuyor ve tamamen dış güçlerin bir müdahalesi olarak değerlendiriyor ki, bu çok yanlış bir değerlendirmedir. Ve bunda baş sorumlu bugün hükümettir, bugünkü ekonomi ve maliye bakanlarıdır, bugünkü bizi yönetenlerdir. Dolayısıyla ülkeye tek adam sistemi getirilerek, demokrasi tamamen askıya alınmıştır.”

MALATYA’DA SORUNLAR YUMAĞI DEVAM EDİYOR

Yönetilemediklerini ileri süren Başkan Kiraz, “Demokrasinin askıya alındığı ülkelerde bu tür ekonomik krizlerin çıkma ihtimali çok daha yüksektir. Önümüzdeki dönem krizler dönemidir. Bu krizler birçok aileye ekonomik anlamda maalesef ateş düşürecektir. Bunalımlar artacak, birçok kişi psikolojik sorunlar yaşayacak. Toplumda ciddi bir travmaya doğru maalesef gidiyoruz. Sadece eğitimde değil, dış politikada da bir çıkmaza saplandığımız gerçeğiyle karşı karşıyayız. Yönetilemiyoruz. Ülkenin acı gerçekleri her geçen gün çıkmaya devam ediyor. Malatya’da da sorunlar yumağı devam ediyor. her yaz ifade ettik. Sulama suyu sorununa bir çözüm bulunamadı. Bu yaz da Malatya, bu yazın sıcağında maalesef susuzluktan kavruluyor. Hiçbir yere su verilemiyor. Birçok kayısı ve diğer ağaçlarımız kurumuş durumda. Birçok çiftçi çareyi ağaçlarını kesmekte görüyor. Sulama suyu problemi Malatya’da her geçen gün kronikleşmeye devam ediyor. Bunun bir an önce masaya yatırılması gerekiyor” şeklinde konuştu.

KILIÇDAROĞLU’NA ŞÜKRANLARIMIZI SUNUYORUZ

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba’nın MYK’da yapılan değişiklikle birlikte yine aynı görevinde kaldığını dile getiren Başkan Kiraz, “Ayrıca kayısı hasadı bitti. Ama kayısının para etmediğini ve bu yüzden çiftçilerin sıkıntılar yaşadığını görüyoruz. afetler kapsamında kayısının kalitesinin bozulduğunu da biliyoruz. Çiftçiye bu yıl destek de sağlanmadı. Malatya’nın birçok sorunu birikmiş durumda. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bunların tümünü konuşuyoruz. Önümüzdeki dönemde hep beraber, el ele, kol kola bu mücadeleyi sürdüreceğiz. Öte yandan Milletvekilimiz Sayın Veli Ağbaba, Genel Başkan Yardımcısıydı. Bir MYK değişikliği gerçekleşti. Bu MYK değişikliğinin gerçekleşmesinde Milletvekilimiz Veli Ağbaba, daha önceki görevine Sivil Toplum Örgütleri ve Sendikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevine devam ediyor. bu Malatya Örgütümüz adına onur verici bir durum. Bu anlamda Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na şükranlarımızı sunuyoruz” ifadelerini kullandı.