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En çok şikayet ulaşım ve trafikle ilgili

24 Haziran seçimleri için esnafları ziyaret ettiklerini ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya’nın AK Parti’yi sahiplendiğini kaydetti. Vatandaşların en çok şikayet ettiği konuyu da söyleyen Başkan Polat, “Vatandaşlarımızın şikayetleri yer yer değişiyor. Şehir merkezindeki en büyük sorun ulaşım. Vatandaşlar en çok ulaşımla ilgili, trafikle ilgili sıkıntılarını dile getiriyorlar” dedi.

En çok şikayet ulaşım ve trafikle ilgili

24 Haziran seçimleri için esnafları ziyaret ettiklerini ifade eden Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, Malatya’nın AK Parti’yi sahiplendiğini kaydetti. Vatandaşların en çok şikayet ettiği konuyu da söyleyen Başkan Polat, “Vatandaşlarımızın şikayetleri yer yer değişiyor. Şehir merkezindeki en büyük sorun ulaşım. Vatandaşlar en çok ulaşımla ilgili, trafikle ilgili sıkıntılarını dile getiriyorlar” dedi.

05 Haziran 2018 Salı 11:43
En çok şikayet ulaşım ve trafikle ilgili

24 Haziran Cumhurbaşkanı ve Milletvekilli Genel Seçimlerine az bir süre kala Malatya belediye başkanları seçim çalışmalarına devam ediyor. Esnafları gezen ve onların sıkıntılarını dinleyen Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat, çalışmalar hakkında gazetemize kısa bir bilgi verdi.

AK Parti’nin milletin partisi olduğunu ifade eden Başkan Polat, AK Parti’nin milletle sürekli beraber olduğunu ve halkın derdini dinleyen bir parti olduğunu söyledi.

DEVAM EDECEĞİZ

Sürekli halkın içerisinde olduklarını belirten Başkan Polat, “Bir yandan milletvekillerimiz, diğer yandan yerel yöneticilerimiz, Büyükşehir Belediyemiz, Yeşilyurt ve Battalgazi belediyeleri olarak bizler sürekli halkın içerisindeyiz. Aslında sadece seçim atmosferiyle değil, bütün süreçte milletin derdiyle dertleniyoruz. Ama şu an 24 Haziran seçimleri için esnaflarımızı ziyaret ediyoruz. Malatya AK Parti’yi seviyor ve AK Parti’yi sahipleniyor. Bundan dolayı da biz Malatya’ya teşekkür ediyoruz.  Vatandaşlarımızın şikayetleri yer yer değişiyor. Şehir merkezindeki en büyük sorun ulaşım. En çok ulaşımla ilgili, trafikle ilgili sıkıtlarını dile getiriyorlar. Milleti seviyoruz. ‘Devam edeceğiz’ diyoruz” şeklinde konuştu.

busabahmalatya.com

MUTLU SARIGÜL

Anahtar Kelimeler:
MalatyaSeçimHacı Uğur Polatşikayet
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