Hazırlanan rapora göre, Türkiye’nin yüzde 60’a yaklaşan internet penetrasyonuyla, gelişmekte olan ülkeler arasında Rusya ve Brezilya’dan sonra üçüncü sırada yer aldığı görülürken, Türkiye’de e-ticaret sektöründeki artışta ülkede internet penetrasyonunun artması ve akıllı telefonla internete erişen tüketicilerin yüzde 80 gibi bir orana ulaşmasının büyük payı olduğu belirlendi. Türkiye’de insanların akıllı telefonlarını yüzde 50 ürün aramak, yüzde 20 oranında ise online alışveriş yapmak için kullandıkları anlaşıldı.

87 DOLAR GİBİ DÜŞÜK SEVİYELERDE

Türkiye dahil birçok pazarda tüketiciler harcama kararlarında maliyet, ürün çeşitliliği gibi kriterlere bakarken, kişi başına online harcamalar göz önüne alındığında, Birleşik Krallık’ta kişi başı e-ticaret harcama ortalaması bin 500 dolar civarındayken Türkiye’de ise bu ortalamanın 87 dolar gibi düşük seviyelerde olduğu saptandı.

GÜNÜNÜZÜ VE BEDENİNİZİ HARCAMANIZA GEREK KALMIYOR

Malatya’da online alışveriş yapan Seval Bozan adlı vatandaş, “Online alışveriş özellikle evli olan kadınların bir numaralı kurtarıcısı. Evliyseniz ve özellikle çocuğunuz var ise alışveriş yaparken aşırı bir şekilde zorlanabilirsiniz. Ancak teknolojinin ilerlediği bu çağlarda, internetten alışveriş yapmak oldukça kolay. Yorulmuyor ve kararsız kalmıyorsunuz. Kalsanız bile çeşit o kadar fazla oluyor ki, alışverişten bıkmıyorsunuz. Bende uzun zamandır internetten online olarak alışveriş yapıyorum ve hiçbir şekilde pişman olmuyorum. Değiştirme imkanı veren firmalar mevcut olduğu sürece, alışveriş yapmak için bir gününüzü ve bedeninizi harcamanıza gerek kalmıyor” dedi.

İŞİMİ VE AŞIMI KOLAYLAŞTIRIYOR

Evli ve çalışmak zorunda olan Ebru Kavak isimli kadın ise online alışveriş sayesinde kendisine zaman yarattığını aktardı. Kavak, “Ben hem evli hem de çalışan bir kadınım. Dolayısıyla değil alışverişe çıkmak, evimle bile zor ilgileniyorum. Online alışveriş sayesinde adeta çarşı-Pazar çilesi bitti. Uzun zamandır sadece bu şekilde alışveriş yapıyorum. İşimi ve aşımı kolaylaştırıyor” şeklinde konuştu.

TAHİR ÖZÇELİK