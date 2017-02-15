Yapılan anketlere göre, Türkiye’de bu özel günü yüzde 41 oranında evli erkekler kutlarken, bekarların ise yüzde 31’inin Sevgililer Günü kutladığı belirlendi. Yine evli erkeklerin yüzde 40’ı sevgilisine bekarlara göre daha fazla hediye alırken, çiftler Sevililer Günü’nde en çok akşam yemeğine çıkmayı tercih ediyor.

ERKEKLER EN ÇOK ÇİÇEK ALIYOR

Hediye tercihlerine bakıldığında erkekler partnerlerine en çok çiçek alırken, kadınların ise giyim eşyasını tercih ettiği saptandı. Genel olarak ise en çok alınan hediyenin kolye olarak öne çıktığı tespit edildi. Yapılan bir araştırmaya göre, çeşitli etkinlikler, kampanyalar ve hediye alma başta olmak üzere son bir yılda “Sevgililer Günü” ile ilgili televizyon, internet ve yazılı basına 57 bin 741 haberin yansıdığı tespit edildi.

HABER MERKEZİ