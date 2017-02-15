15 Şubat 2017 Çarşamba

EN ÇOK EVLİ ERKEKLER KUTLUYOR

Her yıl tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de oldukça büyük bir kesimin ilgi gösterdiği özel günlerin başında gelen 14 Şubat Sevgililer Günü’nü en çok evli erkeklerin kutladığı ortaya çıktı.

14 Şubat 2017 Salı 15:44
EN ÇOK EVLİ ERKEKLER KUTLUYOR

  Yapılan anketlere göre, Türkiye’de bu özel günü yüzde 41 oranında evli erkekler kutlarken, bekarların ise yüzde 31’inin Sevgililer Günü kutladığı belirlendi. Yine evli erkeklerin yüzde 40’ı sevgilisine bekarlara göre daha fazla hediye alırken, çiftler Sevililer Günü’nde en çok akşam yemeğine çıkmayı tercih ediyor.

 ERKEKLER EN ÇOK ÇİÇEK ALIYOR
  Hediye tercihlerine bakıldığında erkekler partnerlerine en çok çiçek alırken, kadınların ise giyim eşyasını tercih ettiği saptandı. Genel olarak ise en çok alınan hediyenin kolye olarak öne çıktığı tespit edildi. Yapılan bir araştırmaya göre, çeşitli etkinlikler, kampanyalar ve hediye alma başta olmak üzere son bir yılda “Sevgililer Günü” ile ilgili televizyon, internet ve yazılı basına 57 bin 741 haberin yansıdığı tespit edildi.

HABER MERKEZİ
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