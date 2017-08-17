Piyasada 144,20 liradan alınan 24 ayar külçe altının gramı 144,40 liradan, 950 liradan alınan cumhuriyet ata lira 966 liradan, 131,50 liradan alınan 22 ayar bileziğin gramı 135,50 liradan, 928 liradan alınan lira (tam) ziynet 947 liradan, 464 liradan alınan yarım ziynet 474 liradan, 232 liradan alınan çeyrek ziynet 237 liradan satıldı.

KORE-ABD KRİZİ

Bu anlamda düğün yapacaklar bu durumdan çok etkilendi. Düğün sezonunun ortasında bu yükselişin iyi olmadığını söyleyen Kuyumcu Vedat Yılmaz, “Kore ve ABD krizi altındaki durumu etkiledi. Altın çok iyi gidiyordu. Bir anda yükseliş oldu. Bu da yatırımcının yüzünü güldürdü ama düğün yapacaklar için aynı şey söylenemez” dedi.

DOLARDA DURUM

Serbest piyasada dolar ise 3,5370 liradan, euro da 4,1530 liradan güne başladı. 3,5350 liradan alınan dolar 3,5370 liradan, 4,1510 liradan alınan euro ise 4,1530 liradan satıldı. Önceki kapanışta dolar 3,5420 liradan, euro 4,1470 liradan satılmıştı.

BORSA YÜKSELDİ

Borsa dün güne yüzde 0,20'lik yükselişle başladı. Borsa İstanbul (BIST) 100 Endeksi güne yüzde 0,20'lik yükselişle başladı. Endeks, 209,46 puanlık artışla 107 bin 122 puandan başlarken, açılışta bankacılık endeksi yüzde 0,35, holding endeksi de yüzde 0,14 değer kazandı.

SELAHATTİN BAYRAK